親子車廂假的？新竹議員帶娃被拒讓座 台鐵：指定班次才有

新竹市議員林彥甫夫妻昨帶女兒搭乘台鐵返回新竹，發現親子車廂坐滿不是帶小孩的乘客，經詢問列車長卻得到該車次並非販售親子車廂的自強號，每個人都可以搭乘親子車廂，讓他覺得不合理。台鐵則回應，親子座設於指定班次。

林彥甫指出，昨天他與妻子帶著2名女兒北上參加活動，順利搭上掛有親子車廂的112次自強號，也很幸運桌子區還有空位，兩個女兒整路畫圖、看窗外的風景。路途中，列車長也來提醒非持有親子車廂票證，或是沒有搭乘資格的人離開，不需要擔心女兒玩樂時影響到別人。

不過當他回程搭乘149次自強號時，雖同樣選擇標有親子車廂的12車廂，卻發現座位多被非帶小孩的成年人占據。他向幾位乘客說明規定，僅一人願意讓座，另兩人則拒絕。最終列車長也確認該車次雖掛有親子車廂標誌，實際上並未販售親子車廂座位，故無強制禮讓義務，最後他只好牽著大女兒、扶著小女兒坐著的嬰兒車繼續站著。

林彥甫批評，親子車廂爭議從2021年開始就時有所聞，台鐵都沒有想要如何改變，例如在12車廂用燈號亮暗來顯示該車次是否為親子車廂班次，避免乘客間的誤會。站在親子友善的角度，即使不是親子車廂的車次，桌子區的座位也應規定讓親子優先使用，畢竟小孩站不穩，家長背著、牽著或是坐在嬰兒車上，都是有危險的。

不少家長也有同感：「台鐵連假時竟不販售親子車廂票，偏偏是最需要的時段」、「搭一般車廂怕小孩吵到別人，有親子車廂又被占位，真的很無奈」、「親子車廂安排的時段根本是離峰時段，不是過早就是中午後，幾乎沒有長途親子乘客會搭乘的時段，感覺就是做給人看」、「親子車廂超難買，班次超少！」

對此台鐵回應，親子座設於指定班次的PP推拉式自強號第12車親子車廂及指定班次的新自強號3000型第7車多功能車廂（非專用親子車廂，無彩繪車廂圖案，車廂內為一般車廂之座位形式）。旅客若需要使用親子車廂，可事先透過台鐵官方網站或「台鐵e訂通APP」確認班次是否有販售親子車廂座位。

台鐵說明，PP推拉式自強號親子車廂提供有未滿12歲孩童隨行之家庭或孕婦旅客優先訂位乘坐，並開放持電子票證、定期票或該車次無座票但符合親子或孕婦身分旅客，亦得不占座搭乘親子車廂。為滿足整體運輸需要，另於公告疏運期（如3日以上連續假期）暫停發售親子座，作為一般座位提高運能，期能滿足親子旅客及一般大眾需求。