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肺炎鏈球菌125例創6年新高 羅一鈞建議「這」動作預防

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染累積病例達125例，病例數寫下6年同期最高，死亡14例，也寫下6年同期次高，推測原因與免疫負債以及年初流感疫情有關，呼籲長者等公費對象盡速接種疫苗。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染累積病例達125例，病例數寫下6年同期最高，死亡14例，也寫下6年同期次高，推測原因與免疫負債以及年初流感疫情有關，呼籲長者等公費對象盡速接種疫苗。記者李青縈／攝影

感染肺炎鏈球菌後可能引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與嚴重併發症，今年病例累計已達125例，為六年同期最高，死亡案例14為同期次高，疾管署發言人羅一鈞指出，推測原因與免疫負債及年初流感疫情有關，死亡案例大部分沒有接種疫苗，呼籲長者等公費對象盡速接種。

羅一鈞說，肺炎鏈球菌好發嬰幼兒及65歲以上長者，死亡率達5至8%。今年14例死亡個案中，有13例未完整接種2劑肺炎鏈球菌疫苗，有12例未接種任何一劑、一例僅接種過一劑且為11年前。顯示肺炎鏈球菌感染影響長者健康甚鉅。

羅一鈞表示，新冠疫情期間，大家戴口罩讓呼吸道病毒傳染下降，今年肺炎鏈球菌疫情較嚴重，推測與新冠後免疫負債相關；另外今年年初流感疫情較嚴峻，肺炎鏈球菌通常跟流感相關，也會讓今年疫情較為嚴重。

我國於2023年10月起陸續將65歲以上長者及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者等納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（13價疫苗）及1劑 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（23價疫苗）接種。

已接種13價疫苗滿1年者，可接續接種23價疫苗，但高風險對象、機構住民、洗腎患者間隔8周即可接種。羅一鈞提醒，IPD高風險對象自今年3月10日開放接種13價疫苗，今年5月5日起將陸續間隔滿8周，請符合資格民眾接續接種23價疫苗，以獲得完整免疫保護力。

接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，目前PCV13庫存數量約44.5萬劑，PPV23庫存約13.7萬劑。

截至今年4月28日止，65歲以上民眾接種13價疫苗累積約175.7萬劑、23價疫苗約23.3萬劑，2劑接種完成率為24.9%，估計仍有約215萬名長者尚未接種任一劑肺炎鏈球菌疫苗；19-64歲IPD高風險對象，累計接種約0.8萬人。

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