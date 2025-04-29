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COVID-19疫情升溫 女3年沒打疫苗重症

中央社／ 台北29日電

衛福部疾管署今天表示，國內COVID-19疫情連3週升溫，評估已開始流行且將持續升溫，估高峰可能落在5月或6月。新增重症中，有3年未打疫苗的20多歲女子，併發肺炎及心肌炎。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報說明，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肺炎疫情已連續3週上升，且依據國內門急診就診人次、併發重症病例數及實驗室等多項監測指標，評估國內COVID-19疫情已開始流行，進入第7波Omicron流行，且將持續升溫。

羅一鈞指出，依目前疫情趨，較難判斷高峰會落在什麼時候，預估會落在5月或6月，但是否會像日本前一波冬季流行一樣，高峰較扁、流行期拉長，仍待進一步觀察；提醒民眾不可掉以輕心，務必盡快接種公費JN.1疫苗，如有疑似症狀，可就近至藥局、藥妝店、超商等購買家用快篩，以利醫師診斷及治療。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，統計4月22日至28日，共新增21例COVID-19併發重症本土病例、7例死亡病例，重症病例數及死亡病例數均較前週增加；自2024年9月1日起截至2025年4月28日，COVID-19併發重症本土病例累計600例，其中129例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。

新增重症病例中較年輕個案，防疫醫師李宗翰說明，1名北部20多歲女性，沒有相關病史，最近1次接種COVID-19疫苗為民國111年，沒有接種過最新的JN.1疫苗。今年4月底突然連2天發燒，同時伴隨背部痠痛、冒冷汗，到急診就醫發現白血球數量升高、發炎指數上升，右下肺葉有發炎狀況，且血氧較低。

李宗翰說明，個案經檢驗發現流感為陰性、COVID-19陽性，且心律與心臟酵素都上升，懷疑為感染併發肺炎與心肌炎，給予抗病毒藥物治療，現仍在加護病房治療。

疾管署監測，國內主流病毒株為XEC變異株，佔54%。羅一鈞說明，不論國內主流病毒株XEC變異株，或是國外主流的XEV.1變異株，皆是JN.1衍生株，可有效預防。

疾管署說明，目前國內莫德納JN.1疫苗仍有321萬劑供全民接種，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象；另65歲以上長者等三族群，建議接種2劑。國內COVID-19抗病毒藥物儲備充足，瑞德西韋（Remdesivir）尚有約21萬劑、倍拉維（Paxlovid）47.8萬人份、莫拉皮拉韋（Molnupiravir）1.1萬人份，按目前使用量，庫存均可因應1年以上。

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