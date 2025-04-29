吃完飯飆血糖 醫：進餐順序可能錯了 吃飯先吃澱粉NG

為什麼吃完飯後總是昏昏欲睡？是血糖太高嗎？台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟表示，「餐後嗜睡」現象跟血糖、荷爾蒙有關，還有吃太飽，體內大量血液集中在消化道系統，當大腦的供血量減少，就容易造成餐後疲倦。

陳宏麟指出，血糖是大腦的主要能源，過高或過低都會影響精神狀態。高升糖指數（高GI）食物會迅速被分解吸收，讓血糖在短時間內升高後又下降，也是讓人想睡的元兇。他說，進餐順序、攝取的食物種類會影響血糖波動，應該先吃蔬菜、蛋白質食物，最後才是碳水化合物，若空腹先吃澱粉，會導致血糖劇烈升高。

當血糖調節不良、數值上下波動區擴大，就容易得到糖尿病。「糖尿病前期是可逆的。」陳宏麟說，許多民眾沒有定期檢查的習慣，不知自己是糖尿病前期。若糖化血色素（HbA1c）介於5.7%至6.4%，即表示處於糖尿病前期，應積極透過均衡飲食、規律運動，以及改變生活習慣使血糖恢復正常。

糖尿病是國人十大死因之一，依據「2019-2023年國民營養健康調查」的統計，20歲以上國人盛行率為12.8%，等於每8人就有1人罹患糖尿病，同時也是國人常見的慢性疾病，與吸菸、缺乏運動及不健康飲食等危險因子密切相關。

國健署表示，糖尿病初期常缺乏明顯症狀，若長期控制不佳可能導致多種併發症，建議民眾掌握「顧血糖4招」，透過免費成人健康檢查了解三高狀況，並利用「科學算病館」評估個人糖尿病的風險，加上飲食及運動，並戒除吸菸，遠離糖尿病的風險。