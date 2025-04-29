快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

學界NGO攜手推公正轉型勞教 助工會應對淨零挑戰

中央社／ 台北29日電

推動淨零轉型不遺落勞工，學術界及NGO團體攜手合作，製作全國首份公正轉型勞動教材，盼協助工會辨識、因應淨零衝擊，並說明各國案例等，避免資訊落差影響勞權。

全球面臨緊急氣候危機，各國使出渾身解數推動淨零碳排，台灣也不例外，政府與企業雖積極減碳，過程卻可能忽略勞工也是受影響族群，學術界及環保、勞工團體攜手合作，為台灣工會撰寫全國首份「公正轉型勞工教育教材資料庫」。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡今天指出，國發會研究調查顯示，全台工會對淨零政策不了解比例高達7成，支持度高達76%，這顯示勞工雖支持環保目標，但缺乏實質認識，將可能在轉型過程中成為受害者。

邱羽凡說，許多國家面對氣候危機時，企業推動淨零政策會導致勞動條件變更，最嚴重就是大量解僱，英國、德國都已相繼發生；調查也顯示，有72.6%認為企業會把淨零成本轉嫁到員工身上。工會的危機因應能力更顯重要，因此此份教材核心為公正轉型，「不能在淨零政策裡面遺落勞工」。

環境權保障基金會研究員許博任表示，氣候危機是真實存在的，氣候轉型行動也是真的在進行，每年全球氣候投資超過1兆美元，這些必然會對勞工產生影響，希望透過這個教材讓工會理解、認知氣候轉型不是談談而已。

共力研究社研究員高若有指出，淨零政策與過往環境政策不同，驅動力來自國際社會，這是無法迴避的，經分析受衝擊最大產業包含鋼鐵業、石化業，其他產業也因使用電力多寡不同而受到不同程度影響。政府鼓勵企業提自主減量計畫獲得碳費減免，但也應將與勞方協商作為審查減量計畫的必要條件。

台灣勞工陣線協會研究部主任洪敬舒表示，公正轉型在台灣仍屬於相對新穎概念，政府相關規劃也還不完整，目前都較著重於高碳排產業，然而台灣產業間具有高度關聯性，若上游產業進行大規模減碳，勢必會影響到中下游企業，因此教材內容包含協助工會自我辨識是否為受影響對象。

洪敬舒也說，公正轉型有一個重要概念是資訊傳遞，國外多是透過工會傳遞訊息，但台灣工會組織率低，因此教材也設計無工會勞工可採取的行動方案，讓無工會組織的勞工也能在轉型過程中獲得必要的支持保護。

陽明交通大學科技法律學院博士班蘇珊霈則說，淨零對勞工的衝擊，目前國際潮流包含簽訂綠色團協擬定配套、延後大量解僱因應等，教材也整理各國案例讓工會可參考運用。

公正轉型勞工教育教材資料庫一共匯集10份公正轉型勞工教育教材，以淨零減碳和勞動權益、由公正轉型看淨零中的勞動危機以及工會的公正轉型策略為3大單元，協助工會了解氣候危機與淨零減碳、減碳政策與勞工的「公正轉型」、國際工會如何因應淨零減碳政策、參與淨零衝擊辨識策略以及公正轉型策略與「綠色團體協商」等，歡迎各界使用。

淨零 減碳 陽明交通大學

延伸閱讀

買菜注意！新北41處公有市場轉型 不再主動提供購物用塑膠袋

慶豐富轉型 三業務看俏

因應美中關稅戰！慶豐富啟動轉型應變三大業務 今年正向看待

推進建設與民族復興 習近平工會發表談話：順應科技革命、提升勞動者素質

相關新聞

如何正確健康活到老 雲林虎尾首推長照見學健康俱樂部

雲林縣虎尾鎮65歲以上人口近1.3萬人佔18％。虎尾鎮公所今天率先推出「長照見學計畫」，將在鎮內17處關懷據點推動見學計...

吃完飯飆血糖 醫：進餐順序可能錯了 吃飯先吃澱粉NG

為什麼吃完飯後總是昏昏欲睡？是血糖太高嗎？台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟表示，「餐後嗜睡」現象跟血糖、荷爾蒙有關，還有...

重訓當心二尖瓣逆流 北榮引進心臟不停跳微創修補技術

台灣邁入超高齡社會，二尖瓣逆流是最常見的心臟瓣膜疾病之一，發生率約為人口的1%至2.5%，隨年紀愈大，發生率愈高，若無法...

毛小孩火化價格區間大業者就地起價？ 飼主看法各異

根據統計，全國寵物數量超過279萬隻，其中貓狗占大多數，每年新登記寵物數量已高於新生兒，寵物的生命禮儀也成為蓬勃發展的新...

肺炎鏈球菌125例創6年新高 羅一鈞建議「這」動作預防

感染肺炎鏈球菌後可能引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與嚴重併發症，今年病例累計已達125例，為六年同期最高，死亡案例...

麻疹增4例 越南旅遊返國3例 職場群聚擴大 匡列逾400人

麻疹上周新增4例，分別為3例境外、1例本土都與越南有關。疾管署發言人羅一鈞表示，本土病例與上周公布的職場群聚相關，接觸者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。