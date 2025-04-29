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刑事政策與犯罪防治研究 獲國家圖書館期刊熱門獎

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
犯罪防治研究中心中心主任鄭添成。圖/犯罪防治研究中心中心提供
犯罪防治研究中心中心主任鄭添成。圖/犯罪防治研究中心中心提供

司法官學院犯罪防治中心出版的「刑事政策與犯罪防治研究」專刊，榮獲國家圖書館「113年台灣期刊資源學術能量風貌報告」之「期刊即時傳播獎－熱門組」獎項，頒獎典禮昨在國家圖書館舉行，由館長王涵青頒獎，犯罪防治研究中心中心主任鄭添成代表領獎。

司法官學院犯罪防治中心表示，國家圖書館長期致力保存、推廣台灣各項學術資源，報告就該館「期刊系統」所收錄逾335萬筆篇目、典藏242萬4846篇期刊文獻全文，了解期刊文獻資訊網於113年的服務能量及電子全文被下載情形，也就2024年出刊的期刊分析學術性篇目所使用的熱門關鍵字。

此外，報告並自「TCI資料庫」已累計的356萬625筆來源文獻及869萬4601筆引文文獻統計各學門期刊文獻被引用之次數，以及近五年之「五年影響係數」(Impact Factor)與各刊自收錄刊期起被引用之累計情形，遴選表揚出版單位。

犯罪防治中心表示，牛頓曾言「如果我能看得更遠 那是因為站在巨人的肩膀上」，本學院「刑事政策與犯罪防治研究」專刊創立於2014年7月，迄今已出版40期，此次能獲獎，不僅彰顯學院在刑事政策與犯罪防治領域研究成果之深厚基礎與實務影響力，也展現本學院對學術資源開放與資訊自由共享的持續投入與努力。

司法官 圖書館 館長

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