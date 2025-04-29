麻疹增4例 越南旅遊返國3例 職場群聚擴大 匡列逾400人

麻疹上周新增4例，分別為3例境外、1例本土都與越南有關。疾管署發言人羅一鈞表示，本土病例與上周公布的職場群聚相關，接觸者匡列460人須監測至5月14日。另外境外移入為越南旅遊返國的一對情侶，以及一名男性。

疾管署上周曾公布一名越南峴港旅遊返國民眾，傳染給30多歲女同事。羅一鈞說，上周新增個案為北部20多歲男性，是先前本土個案為有共同空間暴露，因於接觸後7天出疹，經就醫通報後採檢確診，其接觸者共計匡列460人，主要為該公司人員，該群聚目前累積3人確診，將監測到5月14日。

另，新增3名境外移入個案分別為南部20多歲男性、北部30多歲男性及北部30多歲女性，皆於4月上旬曾至越南旅遊，其中北部2名個案為情侶，上述3名個案於返國後10至12天發病，經就醫通報後採檢確診。

我國今年截至4月28日，累計32例麻疹病例，其中12例為國內感染病例，另20例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

疫情中心主任郭宏偉表示，國際間疫情嚴峻，越南近1周新增3900餘例，較前一周減少約5%，近期多數地區疫情已趨緩，惟北部地區疫情仍持續，今年截至4月下旬已累計8.1萬例。

另印度、巴基斯坦、阿富汗、印尼及吉爾吉斯等亞洲國家報告2500餘例至2萬餘例間；北美洲疫情嚴峻，美國今年截至4月24日共30州通報884例病例，主要以德州報告600餘例為多，加拿大今年至4月中旬共7省逾1000例，病例集中於安大略省；歐洲羅馬尼亞今年截至3月31日累計報告近2,500例，為該洲疫情最嚴峻之國家；非洲多地疫情呈上升趨勢，其中以摩洛哥今年迄今報告2萬餘例最為嚴峻。

羅一鈞表示，麻疹傳染性極高，潛伏期約7至18天，最長可達21天，目前越南麻疹疫情持續，國人自越南等流行地區返國，如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估，返國3周內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

醫師於病人就診時應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及麻疹相關疫苗接種史，如發現疑似麻疹個案，應於24小時內通報並採取適當感染控制措施。另提醒被匡列為接觸者民眾，請自主健康管理18天，期間若出現疑似症狀，切勿輕忽或自行就醫，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，且自主健康管理期間應避免出入公共場所、接觸免疫不全者、孕婦或未接種MMR 疫苗之嬰幼兒，並盡量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，家中如有年滿1歲幼兒，請按時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往流行區。民眾因故必須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4周可至衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗，以降低感染風險。