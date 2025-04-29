新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

Omicron第七波疫情來襲，國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，疾管署估計疫情高峰恐落在5月或6月。疾管署疾管署發言人羅一鈞表示，國內上周新冠就診、重症、死亡數都為今年最高；民眾如有疑似症狀可購買家用快篩，就診提供參考，同時呼籲民眾接種最新JN.1新冠疫苗。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，4月22至4月28日新冠門急診就診3226人次，較前一周增加19%；另新增21例新冠併發重症本土病例及7例死亡病例，均較前一周增加，也是今年最多。

自2024年9月1日起截至2025年4月28日，新冠併發重症本土病例累計600例，其中129例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多；其中自2024年10月1起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達95%以上。

防疫醫師李宗翰表示，一名20多歲北部女性，本身無慢性病史僅在3年前接種過新冠疫苗，沒有接種最新JN.1疫苗；4月底開始出現發燒、背部痠痛、冒冷汗，就醫後發現白血球數量升高、右下肺葉發炎、血氧較低等，為新冠感染後併發肺炎跟心肌炎，收治加護病房已4天治療中。

羅一鈞表示，我國去年8月脫離第六波Omicron流行期，時隔8個月因為觀察到新冠就診人數連3周上升，因此判斷新冠再度流行，特別是10至29歲就診人次增幅逾三成最高，但是會呈現波峰較為緩和導致流行期拉高還要再觀察。

接種疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，尤其是65歲以上長者和5-17歲兒童青少年，預防效益最顯著。羅一鈞說，依據疾管署最新分析2023至2024年新冠疫苗的預防效益，65歲以上長者接種一劑可降低55%中重症發生率、接種兩劑可降低78%中重症發生率；5-17歲兒童青少年接種新冠疫苗可降低76%中重症發生率。

目前新冠疫苗莫德納JN.1仍有321萬劑供全民接種，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，另65歲以上長者等三族群建議接種兩劑（間隔6個月），呼籲全民踴躍接種新冠疫苗，以因應可能的疫情高峰。目前疫苗接種206.7萬劑，全國接種率8.7%，65歲以上長者第一劑接。

另，新冠抗病毒藥物充足，瑞德西韋（Remdesivir）尚有約21萬劑、倍拉維（Paxlovid） 47.8萬人份、莫拉皮拉韋（Molnupiravir） 1.1萬人份，按目前使用量庫存均可因應一年以上，且訂有開口式合約可增加採購，以因應可能的疫情需求。

此外，國際疫情部分，郭宏偉說，全球新冠病毒陽性率整體呈下降趨勢，僅東地中海、西太平洋及東南亞區近期上升；鄰近中國3月病例數、重症數及死亡數均較2月上升，香港、韓國近期陽性率皆呈上升趨勢，日本病例數則下降趨勢；全球主要流行變異株為XEC及LP.8.1。