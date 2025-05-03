鞋全家福母親節感恩馨活動倒數 即日起~5/12全面85折

文／ 鞋全家福 提供

圖／鞋全家福 提供
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母親節即將到來，鞋全家福「母親節感恩馨全面85折」進入最後一週倒數，活動至5月12日截止，邀請您把握機會一同為媽媽獻上感恩與祝福，從運動鞋到時尚百搭款戶外休閒鞋，鞋全家福嚴選多款舒適好鞋，兼具機能與美型，滿足不同年齡層的媽媽。

母親節快樂！送給媽媽最實用的貼心禮物，就從足下開始！鞋全家福陪您一起寵愛媽媽，讓媽媽每一步都順心自在。

【鞋全家福母親節感恩馨活動資訊】
活動期間：即日至5月12日（一）
活動優惠：
• 全館全面85折
• 限定品牌/指定商品享8折或75折優惠
• 會員持卡再享95折優惠
• APP會員歡迎使用當月生日優惠

精選品牌特惠75折 / 8折
▼即日起─5/12品牌運動鞋正價品指定鞋款75折

圖／鞋全家福 提供
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▼5/1-5/12
品牌拖鞋正價品指定款任2雙75折

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▼5/7-5/12
LUZZI女鞋正價品全品項8折

圖／鞋全家福 提供
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▼5/7-5/12
購買夢特嬌女鞋正價品全品項8折

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KANGOL男/女百搭圓領T恤特惠$488 (原價$790)

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鞋全家福商品卡
鞋全家福商品卡提供$1000元、$500元、$100元三種面額選擇，捐助公益暖心實用，歡迎機關團體、學校單位及公司行號提前預購佳節活動贈品，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供
▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供

鞋全家福線上購物

圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福官網線上購物門市取貨免運，會員生日同享當月生日購物金，歡迎多加使用線上購物。
鞋全家福線上購物網

線上購物專屬特惠
即日起到5/15，於線上購物官網單筆滿$599元，輸入【MAMA-30】現折$30元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

品牌零碼鞋特賣5折起
即日至5/12，北中南指定門市同步進行品牌零碼鞋特賣5折起，adidas、PUMA、NB多款名牌精選鞋款，歡迎蒞臨下列指定門市選購。

★溫馨提醒：零碼鞋特賣僅限表內門市，非全門市參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
★溫馨提醒：零碼鞋特賣僅限表內門市，非全門市參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供

MIT微笑標章商品
鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

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加入會員
會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間新申辦會員立即再享95折，首次下載綁定鞋全家福APP，立可獲贈開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！

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昂路名鞋館 母親節特惠
即日起至5/12，昂路名鞋館歡慶母親節單筆結帳滿$2,000元送精巧手機折疊支架乙個；滿$3,300元現折$300元、滿額最高現折$800元。(恕不累計)

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昂路名鞋館線上購物

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即日起到5/12
❤昂路名鞋館線上購物感恩母親節購物再加碼，全館免運

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鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/
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昂路名鞋館線上購物網：https://reurl.cc/1v9NyQ

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