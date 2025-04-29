大千通過次世代定序基因檢測(NGS) 癌末患者獲重生希望

62歲陳姓婦人因慢性咳嗽及背痛就醫，診斷為第四期肺腺癌，由於她的常見致癌突變基因檢測為陰性，無法使用目前臨床效果最好的EGFR標靶藥物治療，她在醫療團隊建議下，接受微創手術取腫瘤組織進行次世代定序基因檢測，終於找到罕見的Met突變基因標靶藥物治療，讓病人有重生希望，同時透過健保給付，幫助病人及家屬減輕治療費用的負擔。

苗栗市大千綜合醫院醫療副院長及胸腔內科醫師謝為忠表示，過去病患在第一線治療出現抗藥性時，只能嘗試新藥物或是沒使用過的其他藥物，但費用昂貴且效果不明，對病人及家屬都是很大負擔。現今，透過抽血或取腫瘤組織進行次世代定序基因檢測(NGS)，可判斷出病人癌細胞的突變基因，協助醫師擬定適合的治療策略，精準選擇用藥，並針對副作用調整劑量，進而達到更好的治療效果，讓病人能獲得最適切的個人化治療。

他指出，癌症藥物日新月異，相對費用也相當昂貴，如果沒有健保或商業保險給付，一般病人都難以負擔。此次案例接受兩次的次世代定序基因檢測，所幸有部分健保給付，加上最後可使用的昂貴標靶藥物也 可健保給付，才大幅減輕病人及家屬的經濟負擔。