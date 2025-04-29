出國旅遊超興奮！他不解「商務艙乘客1表情」 過來人秒懂：很厭倦

許多人喜歡出國旅遊，一名網友分享，近期觀察出國選擇搭乘商務艙的人，常常都面無表情，好奇「為何沒有很興奮的感覺？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼飛機搭商務艙的人都面無表情？」為題，指出自己一年只要能出國一次，就已經開心的不得了，到機場都在瘋狂拍飛機跟逛免稅店，但他觀察到搭乘商務艙的人，通常都面無表情，好奇發問「搭商務艙不是很爽嗎？為什麼他們感覺很平淡？」

貼文一出後，多數網友都表示「工作出差，一年10次以上，你會厭倦」、「要工作，又不是玩樂，心情好到哪裡去」、「工作誰心情好」、「因為要工作」、「常搭的哪有差？你搭公車要什麼表情」、「以我的經驗，就是搭到無感稀鬆平常」、「習慣了吧，就跟你搭高鐵會很開心嗎？」、「等於搭高鐵出差的普通人而已」。

此外，也有網友分析原因，指出「時差，累到X北」、「搭飛機其實很無聊」、「不就交通工具，開心什麼東西」、「除非是小孩子，不然哪個艙等都面無表情吧」、「不要讓人家覺得你是第一次搭商務艙」、「住豪宅、開名車的也都面無表情」。