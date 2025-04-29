五月天2025演唱會首登大巨蛋！玉山Unicard卡友享提早預購、再加碼5%回饋
華語天團五月天終於要攻蛋啦！出道超過25年、坐擁四座「金曲獎」最佳樂團獎的五月天，將繼周杰倫、張惠妹、太妍、林俊傑後，首度唱進台北大巨蛋，於6/27起舉辦8場演唱會，打破大巨蛋開幕至今的演出紀錄，玉山提供卡友提早一小時預購福利，並且Unicard還加碼5% e point回饋，卡友還有機會抽中五月天大巨蛋演唱會門票，讓「五迷」們直呼：「也太香」、「玉山卡太懂我的心！」
五月天2025台北大巨蛋演唱會將於6/27 (五)開跑，一口氣唱滿8場，是華人音樂界備受矚目的年度盛事，演唱會門票即將於05/03 (六) 拓元售票系統開放線上售票，玉山銀行寵愛卡友，獨家金融贊助本次演唱會，並提供卡友於提早1小時購票的尊榮體驗，親子套票區限區限量9:30開賣，全區門票11點全面開賣，玉山卡友可於10點優先購票，每人每場次限購4張門票，讓卡友不用搶破頭，只要把握機會，準備好玉山卡，就能輕鬆購票！(限玉山銀行信用卡及簽帳金融卡，限區限量售完為止，不含公司卡、採購卡)
此外，玉山銀行更一口氣推出四大優惠活動，讓卡友不只有機會抽中五月天演唱會門票，還能獲得五月天專屬贈品：
1.五月天大巨蛋演唱會門票抽獎，完成任務越多，中獎機會越高！
2025/4/21(一)-2025/6/22(日) 活動期間，卡友持玉山Unicard消費，每滿1,000元可獲得一次抽獎機會，活動期間內首次申辦Unicard，再加碼5次抽獎機會；不限新舊戶首次申辦帳戶自扣，再多10次抽獎機會；使用Unicard繳納綜所稅，抽獎次數以2倍計算！(活動需登錄)
2.新戶首刷禮，把五月天專屬贈品帶回家！
2025/4/21(一)~ 2025/6/22(日)新戶透過「專屬連結」首次申辦玉山Unicard正卡，於核卡30天內新增 一般消費累積滿新臺幣5,000元(含)以上，即可獲得五月天【回到那一天】巡迴演唱會台北站．大巨蛋首唱版-玉山獨家紀念行動電源1個。
3.消費滿額禮，寵粉無極限！
Unicard卡友於2025/4/21(一)~ 2025/6/22(日)登錄活動，並使用玉山Unicard新增一般消費累積滿6萬元(含)以上，即可獲得五月天【回到那一天】巡迴演唱會台北站．大巨蛋首唱版-玉山獨家紀念行動電源1個 。(新卡禮活動及滿額禮活動僅限擇一參加)
4. 玉山Unicard挺你看演唱會
Unicard卡友透過玉山Wallet領取優惠券，並於5/3當日在拓元售票系統使用Unicard購買五月天【回到那一天】巡迴演唱會台北站．大巨蛋首唱版門票，即可享5% e point回饋，(歸戶回饋上限300點 e points，1點=1元)，演唱會購票，刷玉山Unicard卡超划算！
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