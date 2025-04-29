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從放牛童到開國君主 故宮南院開展窺探朱元璋傳奇一生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
故宮南院推出「人氣國寶展-穿越看洪武」，即起展至7月20日，呈現在傳奇洪武君帶領下的明代藝術特色。圖／故宮南院提供
故宮南院推出「人氣國寶展-穿越看洪武」，即起展至7月20日，呈現在傳奇洪武君帶領下的明代藝術特色。圖／故宮南院提供

明朝開國皇帝朱元璋一生充滿戲劇性，從放牛童到掌握皇權，他的形象與典章制度深刻影響後世。故宮南院推出「人氣國寶展—穿越看洪武」，精選肖像畫、瓷器及工藝品，今起展至7月20日，呈現在傳奇洪武君引領下，明代制度、審美風格影響下的藝術特色。

朱元璋在元朝末年起兵，征戰沙場，1368年在南京稱帝，建立明朝，定國號為大明。朱元璋登基後定年號為「洪武」，意為洪大武功，希望自己的統治能夠開創大業、以武功平定天下、安定國家，朱元璋也常被後人稱為「洪武帝」或「洪武君」。

故宮書畫文獻處助理研究員吳誦芬說，焦點展件是文化部核定為重要古物的「明太祖高皇帝 孝慈高皇后」肖像畫，畫中主角就是出身平民的洪武君和馬皇后，邀大家現場比對宮廷肖像和民間流傳朱元璋「麻臉臭頭皇帝」有所不同，發覺其中巨大差異。

吳誦芬指出，畫家「以形寫神」細緻描繪人物形象、捕捉個性特質，身穿龍袍的朱元璋神情沉穩，眼角眉梢透露著威勢，根根分明白鬚與法令紋，勾勒出平民帝王一生歷經政治權謀及沙場征戰後，在臉上留下的痕跡；對幅的馬皇后面容慈祥，雖然穿戴華麗，但卻選用泛黃而微染胭脂的膚色，展現她出身平民樸實特質。

故宮器物處研究人員王廷君說，朱元璋訂定明代服色以紅為尊，紅釉瓷器極具地位與藝術價值。「紅釉暗花龍紋碗」釉色濃烈，內壁隱現五爪龍紋與如意雲紋，象徵皇家威權；「釉裡紅三友玉壺春瓶」瓶身有釉裡紅繪製竹、石、芭蕉三友圖，是經典洪武玉壺春瓶式。

王廷君也說，朱元璋確立祭器以瓷器取代貴重青銅器規範，永樂時期「青花波濤龍紋爵杯」是承繼洪武制度的例證，紋飾刻畫細膩講究，氣勢雄強。「人氣國寶展—穿越看洪武」展至7月20日止，邀大家到故宮南院一窺朱元璋從放牛童到皇帝的戲劇人生，欣賞充滿傳奇的洪武時代。

「釉裡紅三友玉壺春瓶」瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖，充滿園林趣味，是經典洪武玉壺春瓶式。圖／故宮南院提供
「釉裡紅三友玉壺春瓶」瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖，充滿園林趣味，是經典洪武玉壺春瓶式。圖／故宮南院提供
朱元璋確立祭器以瓷器取代貴重青銅器規範，永樂時期「青花波濤龍紋爵杯」是承繼洪武制度的例證，紋飾刻畫細膩講究。圖／故宮南院提供
朱元璋確立祭器以瓷器取代貴重青銅器規範，永樂時期「青花波濤龍紋爵杯」是承繼洪武制度的例證，紋飾刻畫細膩講究。圖／故宮南院提供
朱元璋訂定明代服色以紅為尊，「紅釉暗花龍紋碗」釉色濃烈，內壁隱現五爪龍紋與如意雲紋，象徵皇家威權。圖／故宮南院提供
朱元璋訂定明代服色以紅為尊，「紅釉暗花龍紋碗」釉色濃烈，內壁隱現五爪龍紋與如意雲紋，象徵皇家威權。圖／故宮南院提供
故宮南院今起推出「人氣國寶展-穿越看洪武」，展出明代開國皇帝朱元璋肖像畫等文物。圖／故宮南院提供
故宮南院今起推出「人氣國寶展-穿越看洪武」，展出明代開國皇帝朱元璋肖像畫等文物。圖／故宮南院提供
故宮南院推出「人氣國寶展-穿越看洪武」，即起展至7月20日，呈現在傳奇洪武君帶領下的明代藝術特色。圖／故宮南院提供
故宮南院推出「人氣國寶展-穿越看洪武」，即起展至7月20日，呈現在傳奇洪武君帶領下的明代藝術特色。圖／故宮南院提供

故宮南院 朱元璋

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