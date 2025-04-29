「幾米男孩」落幕3萬票完售 林懷民：夢想在馬戲棚實現

FOCASA馬戲團15周年作品「幾米男孩的100次勇敢」上周末落幕，27場演出3萬張票完售，累計10萬人次入園，創下輝煌紀錄。在最終場演出，導演林懷民攜手原著作家幾米一同上台向觀眾謝幕。林懷民表示：「3萬大人和小孩笑了，哭了，尖叫，喝采，讓我十分感動！」他表示自己一直希望為廣大民眾創作演出，「沒想到竟在馬戲帳棚內實現夢想」。

FOCASA在台南水交社草地上搭建7層樓高的台灣最大馬戲帳篷。團長林智偉表示「很累，但也很滿足。」FOCASA不只完成了一場演出，「更與台南這座城市與所有的市民共同寫下了一段美好回憶。」就像幾米馬戲樂園入口的文字『想像是真的』，「FOCASA再一次讓想像成真，讓更多觀眾有機會與馬戲相遇。」

為了15周年大作，FOCASA出動台前幕後200位工作人員，其中一位表演者綽號「小小」，沒在舞台上演出，而是扮演「尋夢巨人」。專門踩著高蹺穿梭樂園人群裡。舞台人生將近25年的他，表示自己過去以「招牌笑容」為榮，曾經得「顏面神經失調」，對舞台演出從此感到不安恐懼。這次的表演讓他有面具而感到安心，也重新接觸各年齡層的觀眾、孩子，看見他們驚訝、開心的表情，「孩子的天真笑容，好幾次的童言童語爆擊我心臟。因為有了這些回憶，讓我重新找回對表演的熱情、無私、奉獻。」

「幾米男孩的100次勇敢」是林懷民融合幾米60多部繪本作品中的人物、情節重新編劇，而定調「勇敢追尋夢想」的靈感是來自「幸運兒」。幾米在「幸運兒」寫下「給林懷民」，而當時兩人根本尚未認識。

幾米回憶，畫「幸運兒」是他全心投入創作的第五年，創作初期「他沒有包袱、也不知道會發生什麼事、覺得創作好好玩、簡單」，但畫「地下鐵」時，開始擔心「創作超乎我的能力」，到了畫「幸運兒」，已經感覺「創作是一件多麼艱難的事」，他覺得痛苦與焦慮，「如果有人繼續堅持創作，對我來說是閃閃發亮的」。當時他想到了就是創辦雲門舞集的林懷民，「經歷這麼多的變動還可以堅持」。因此他在書中寫下「給林懷民」。沒想到過了25年，這些受林懷民激勵的作品，還反過來被林懷民運用，與FOCASA馬戲團攜手完成「幾米男孩的100次勇敢」。