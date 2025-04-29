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民團反對「行穿線前指差確認」公路局：研議修正

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行人零死亡聯盟及立委林月琴今舉辦記者會，認為公路局不應把民團當做錯誤政策的背書工具，並呼籲應改為「擺頭確認、檢查視線死角」替代。圖／行人零死亡聯盟提供
行人零死亡聯盟及立委林月琴今舉辦記者會，認為公路局不應把民團當做錯誤政策的背書工具，並呼籲應改為「擺頭確認、檢查視線死角」替代。圖／行人零死亡聯盟提供

交通部公路局研擬於6月2日起汽車路考增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」，但民團批評公路局不應把民團當錯誤政策的背書工具，並呼籲應改「擺頭確認、檢查視線死角」替代。公路局表示，原規畫小型車道路考驗新增扣分項目，將研議修正。

公路局4月25日召開「精進駕照考前、中、後相關制度」意見交流會，會中提及研擬6月2日起汽車路考新增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」，未落實一次扣32分出局。

但行人零死亡聯盟及立委林月琴今舉辦記者會，強調當天會議民團對此有不同意見，認為公路局不應把民團當做錯誤政策的背書工具，並呼籲應改為「擺頭確認、檢查視線死角」替代。

公路局說明，近日邀集專家學者與公民團體召開「精進駕照考前、中、後相關制度意見交流會議」，會中簡報內容，是針對近10年來駕訓考照制度規劃與執行情形之說明，包含部分執行中及研議中方案，目的在於蒐集多方意見，作為政策制定與修正參考。

公路局強調，「此次會議並無要求民間團體背書」，該簡報內容是依媒體現場主動詢問進行說明，並非與會議中討論內容一致，也未要求民團背書，若有誤解，特此澄清。

由於會議簡報中提及，公路局將規畫新增小型車道路駕駛考驗「未落實指差確認及口誦」扣分項目，公路局說，主要是希望養成駕駛人行經行人穿越道前減速慢行、確實注意周邊視野、保障行人安全，並參考日本「指差確認」經驗，配合目前停讓政策經驗進行研議。

公路局表示，目前小型車考照新增「指差確認」僅為內部研議中項目，尚未公告、施行日也僅為預定並非確定，考量外界意見分歧，後續將依據交通實務、國內用路文化及社會共識，持續邀集相關單位進行研商，滾動式檢討修正，以確保新政策更契合實際需要，同時有效提升駕駛人停讓行人習慣，強化整體交通安全。

公路局再次強調，所有推動規畫均將秉持開放態度，廣納各界寶貴建議。提升駕訓考驗品質是為了內化駕駛安全行為、保障行人路權、守護全民交通安全，未來任何新制規劃，將持續透過公開透明程序與社會溝通，攜手打造更友善的交通環境。

行人 路考 車道

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汽車考照研增「行穿線前指差確認」民團：應改擺頭確認

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