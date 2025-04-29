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汽車考照研增「行穿線前指差確認」民團：應改擺頭確認

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
路權團體與立委林月琴今舉辦記者會，強調「小客車指差確認」並非他們在會議中所提的建議，交通部不應把民團當背書工具，並呼籲應改「擺頭確認、檢查視線死角」替代。圖／行人零死亡聯盟提供
路權團體與立委林月琴今舉辦記者會，強調「小客車指差確認」並非他們在會議中所提的建議，交通部不應把民團當背書工具，並呼籲應改「擺頭確認、檢查視線死角」替代。圖／行人零死亡聯盟提供

交通部公路局25日召開「精進駕照考前、中、後相關制度」交流會，會中提及研擬6月2日起汽車路考增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」，未落實一次扣32分出局。民團與立委林月琴今舉辦記者會，強調當天會議民團對此有不同意見，不應把民團當背書工具，呼籲應改「擺頭確認、檢查視線死角」替代。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，公路局4月25日的會議中，行人零死亡推動聯盟提出駕訓改革建議，包含建立一般及高齡駕駛回訓制度、整合實體和線上課程、恢復舉發和違規講習、嚴格品管駕訓教練水準，8個民團聯合也提出改革建議書包含4大項目和13個子項。

陳愷寧強調，「小客車指差確認」並非他們在會議中所提的建議，也未於提交的「聯合建議書」中，且會議中諸多民團均有表示不同意見，雙方未有共識之下公路局仍強行推出，除批評交通部倉促修法，也呼籲公路局要審慎思量、反省，勿將民間團體當成為錯誤政策的背書工具。

林月琴表示，民間團體的參與需要的是實質的意見交流，而非空泛單向的表達，更遑論把團體出席當作背書不當政策的橡皮圖章，並認為交通部應盡快建立一般駕駛與高齡駕駛的回訓制度、重新檢討記點制度的設計，朝向逐步恢復違規舉發、強化道安講習的執行，尤其是闖紅燈及嚴重超速違規等，高危險駕駛的行為。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛指出，「指差確認」適用於特定情境，如在台灣目前僅有軌道運輸，如捷運、高鐵，以及台灣特定縣市的市區公車在應用，就連大型貨車駕駛從2024年8月起也只需響應「轉彎暫停、安全再行」，並未全面強制指差確認，而在歐美等對駕駛行為規範嚴格的國家，也僅有要求擺頭確認而已。

林柏勛表示，聯盟並不建議普通小客車全面實行指差確認並作為考試標準，除過於形式主義，上路後難以取締，更容易影響交通車流及安全，建議應改為在路口處及遇行穿線時，擺頭確認是否有行人準備過馬路，或確認視線死角等方式，來完善制度並保障行人安全。

知名YouTuber、第四維度火花羅說，駕駛人的教育固然重要，但是交通道路設計的整體改善，以及後續的計點、追蹤、與強化駕照回訓、回收制度等更應重視，不能放任台灣這樣的空白形式；相較於交通部對於駕訓班教育施以獨步全球、無所適從的規範，其他在工程、駕照後端改革的空白，才更應是我們該關注與推動的部分。

交通部 死亡 行人

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