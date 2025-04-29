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總統賴清德讚論人計酬制 邱泰源：花東區域將擴大辦理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
總統賴清德日前讚許花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功，衛福部長邱泰源今指出，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理，沒有限制某個疾病或單位，這個是政府現在的方向。記者沈能元／攝影
總統賴清德日前讚許花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功，衛福部長邱泰源今指出，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理，沒有限制某個疾病或單位，這個是政府現在的方向。記者沈能元／攝影

總統賴清德於周日2025健康台灣全國論壇提出健保改革，應由健保各分區各自管理自己收到的健保費，達到「各收各管」，並提到花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功。衛福部健保署長石崇良指出，正評估花蓮秀林鄉論人計酬，預計擴及長照機構住民、洗腎病人兩大族群。衛福部長邱泰源今說，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理，沒有限制某個疾病或單位，這個是政府現在的方向。

邱泰源今天出席「衛福部所屬醫院第三屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」於頒獎前受訪指出，花蓮秀林鄉的論人計酬成功，因是以人為中心，讓病人獲得完整照顧，同時重視健康促進，當然健康絕對不是只有人的問題，還與環境、空氣汙染、淨零減碳等有關，目前將計畫在花蓮、台東區域擴大辦理，而目前沒有限制某一個疾病，或某一個單位，而是整個區域來擴大辦理。

邱泰源表示，總統賴清德提到花蓮縣秀林鄉論人計酬計畫成功，是希望讓醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所可以更緊密的結合，且達到財務自主，由各醫療院所自行研議如何合理分配。最重要的是，除了照顧病人外，還需有更多的健康促進元素，這是核心及不變的價值。

各界對於總統賴清德提出的健保各分區各自管理自己收到的健保費，「各收各管」概念，多有不同意見。邱泰源說，「各收各管」的概念確實需要許多配套措施，包括各醫療院所的財務要如何合理的分配，也須建立完善的雙向轉診系統、家庭醫師制度、加強社區醫療品質等配套措施。

邱泰源指出，全國目前有81個分級醫療策略聯盟，包括台大醫院星月計畫、長庚醫院雁形計畫等，這須再更加落實於區域建立整合性醫療照顧，包括醫療結合長照、社會安全網、志工系統等，以面對超高齡化社會的挑戰。

總統賴清德日前讚許花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功，衛福部長邱泰源（左）今指出，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理，沒有限制某個疾病或單位，這個是政府現在的方向。衛福部醫福會執行長林慶豐一同出席（右）。記者沈能元／攝影
總統賴清德日前讚許花蓮秀林鄉論人計酬計畫成功，衛福部長邱泰源（左）今指出，論人計酬計畫將擴大花蓮、台東區域辦理，沒有限制某個疾病或單位，這個是政府現在的方向。衛福部醫福會執行長林慶豐一同出席（右）。記者沈能元／攝影

健保署 花蓮 邱泰源

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