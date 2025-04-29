美國進口酪梨、生蠔重金屬超標 食藥署全退運銷毀

衛福部食藥署今天公布8批邊境檢驗不合格產品，近半數為美國進口，包括1批生蠔及2批酪梨，被檢出重金屬鎘含量超標，邊境共退運銷毀405公斤，邊境抽驗比例調高為20%至50%加強抽批查驗；酪梨則共計3796.8公斤需退運或銷毀，邊境同樣調高為20%至50%加強抽批查驗。

食藥署今公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，「淨源國際貿易有限公司」輸入產地為美國的生蠔，被檢出2ppm的重金屬鎘。依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鎘的限量為1ppm，這批美國的生蠔在邊境必須退運或銷毀；、針對該進口業者，在邊境由2%至10%一般抽批查驗，調整為20%至50%加強抽批查驗。

食藥署統計，113年10月21日至114年4月21日止，將半年在邊境受理63批美國報驗生蠔，檢驗不合格批數為3批，不合格率為4.8%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘不合格。林金富說，食藥署已從114年4月29日起至114年5月28日止，在邊境針對美國報驗的生蠔，採20%至50%加強抽批查驗。

同樣來自美國的產品，還有2批同樣被檢出重金屬鎘不合格的酪梨。林金富表示，這2批產品總計3796.8公斤，其中2531.2公斤由商田實業有限公司輸入、1265.6公斤由奧爾瑪行銷股份有限公司輸入。

林金富指出，這2批產品被檢出的重金屬鎘，介於0.08至0.12ppm之間，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鎘的限量為0.05ppm；針對「商田實業有限公司」及「奧爾瑪行銷股份有限公司」，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，長期吃到含有鎘汙染的食物，會有鎘中毒風險，鎘中毒沒有解毒劑，在人體的半衰期超過20年，累積會產生致癌性，聯合國轄下的國際癌症機構（IARC）已列為一級致癌物，長期會增加前列腺癌風險。

顏宗海指出，有些特定行業別如焊接工人，因為工作環境會使用到含鉛、鎘的物質，容易引起如慢性阻塞性肺病（COPD）或急性肺損傷，整體對人體的腎臟和骨頭影響最大，前者會導致急性腎臟病，可能需要洗腎；後者則會有自發性骨折風險，會引發俗稱的「痛痛病」，對嬰幼兒則更加危險，會傷害發育中的器官。