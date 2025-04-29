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國泰航空開航香港－烏魯木齊　每周4班A330型客機執飛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
國泰航空宣布開航香港-烏魯木齊航線，慶祝儀式由國泰集團行政總裁林紹波主持（右四），香港運輸及物流局局長陳美寶（中）、香港新疆聯誼會會長王西華（左三）等貴賓出席見證。圖／國泰航空提供
國泰航空宣布開航香港-烏魯木齊航線，慶祝儀式由國泰集團行政總裁林紹波主持（右四），香港運輸及物流局局長陳美寶（中）、香港新疆聯誼會會長王西華（左三）等貴賓出席見證。圖／國泰航空提供

國泰航空宣布開航香港-烏魯木齊航線，首航班機於昨天啟航，國泰集團的中國大陸航點網絡進一步擴大至20個。每周四班的烏魯木齊航班有助加強香港及世界各地顧客與中國大陸西北地區通往周邊多國重要樞紐的聯繫。

國泰航空香港-烏魯木齊航線開航慶祝儀式於香港香格里拉酒店舉行酒會，活動由國泰集團行政總裁林紹波主持，香港運輸及物流局局長陳美寶、香港新疆聯誼會會長王西華等貴賓出席見證。國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰航空往來香港與烏魯木齊的直航航班將以空中巴士A330-300航機營運，設有舒適的商務客艙和經濟客艙。烏魯木齊擁有豐富多彩的文化體驗和壯麗的自然風光，期盼顧客登上航班，前往探索這個新疆首府的獨特魅力。

林紹波指出，國泰集團旗下低成本航空公司香港快運也將於5月啟動常州及義烏航線，國泰集團屆時將營運客運航班往返中國大陸共22個目的地。而在今年的夏季高峰期，每周往返中國大陸航班總數更超過300對。未來將繼續致力加強香港、中國大陸與全球各地的聯繫，為顧客提供更多目的地及航班選擇。

烏魯木齊 航班 香港

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