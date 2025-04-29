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影／民團要求駕訓考照改革 批交通部勿將民團當背書工具

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
行人零死亡推動聯盟上午在立法院舉行「駕訓考照應改革，交通部勿將民團當政策背書工具」記者會，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧（中）呼籲交通部審慎思量，勿將民間團體當成錯誤駕訓考照政策的背書工具。記者陳正興／攝影
行人零死亡推動聯盟上午在立法院舉行「駕訓考照應改革，交通部勿將民團當政策背書工具」記者會，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧（中）呼籲交通部審慎思量，勿將民間團體當成錯誤駕訓考照政策的背書工具。記者陳正興／攝影

行人死亡推動聯盟上午在立法院舉行「駕訓考照應改革，交通部勿將民團當政策背書工具」記者會，出席的行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，公路局四月25日舉行的「精進駕照考前、中、後相觀制度意見交流會議」中，聯盟延續過去在交道3E（工程、教育、執法）中，對於「駕訓教育教育制度的改善」以及「回訓制度的全面建立」提供意見。

聯盟與各交通民間團體聯合提出「駕訓與考照制度改革建議方案」予局處，主題包含四大項：一、成立教育專責機構、導入制度化教育；二、強化駕訓與考照品置；三、健全考驗機制與考核制度；四、逐步完善回訓與後續教育制度等。但公路局卻在事後透過媒體表示，與民間交流會議後，六月二日起普通小客車駕照考試將新增停讓行人及指差確認項目，若未做到即不合格。然而「小客車指差確認」非民團在會議中所提出的建議、也未在提交的「聯合建議書」中，會議中諸多民團均有表示不同意見，雙方未有共識之下，公路局仍強行推出，讓民團指出「到底是在急什麼？這麼愚蠢的規定，政府部門匆匆決定，竟還想把我們當墊背、買在太不尊重」。

陳愷寧強調、交通部此舉儼然是「假以民團交流之名，行推鍋給民圖之實」，呼籲交通部公路局審慎思量、反省，勿將民間團體當成為錯誤政策的背書工具。

行人零死亡推動聯盟上午在立法院舉行「駕訓考照應改革，交通部勿將民團當政策背書工具」記者會，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧（中）呼籲交通部審慎思量，勿將民間團體當成錯誤駕訓考照政策的背書工具。記者陳正興／攝影
行人零死亡推動聯盟上午在立法院舉行「駕訓考照應改革，交通部勿將民團當政策背書工具」記者會，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧（中）呼籲交通部審慎思量，勿將民間團體當成錯誤駕訓考照政策的背書工具。記者陳正興／攝影

交通部 死亡 行人

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