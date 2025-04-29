賈新興：51勞動節水氣稍多 周六日午後雷陣雨明顯

雨神要來了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今日至5月2日大致午後有雷陣雨，5月１日（周四）勞動節當天水氣稍多，3日到4日周邊水氣多，6日受鋒面影響，而10日到12日南來水氣偏多。5月中旬降雨相對偏多的機率高，下旬起至６月上旬降雨以略偏少的機率較高。

賈新興指出，今天午後台中以南山區有局部短暫陣雨。明天午後竹苗山區及南投山區有零星短暫雨。周四苗栗以北沿海有零星短暫雨，午後台中以北及宜花東有局部短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫雨。周五花東山區有零星短暫雨，午後各地山區及宜花有局部短暫雨。

賈新興指出，5月3日(周六)台南以北沿海、北北基宜及花東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。4日(下周日)西半部、北海岸、基隆至東北角有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。５日（下周一）午後桃園以北及各地山區有零星短暫雨。６日（下周二）受鋒面影響，彰化以北有局部短暫雨，午後彰化以南及宜花東有零星短暫雨。７日（下周三）苗栗至高雄沿海有局部短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫雨。

短期預測顯示，賈新興指出，5月10日至12日南來水氣偏多，5月中旬降雨相對偏多的機率高，下旬起至6月上旬降雨以略偏少的機率較高。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。