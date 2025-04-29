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今年梅雨季 氣象署：雨量正常偏少、短時強降雨頻率更高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象預報中心主任陳怡良指出，展望今年5至7月，聖嬰現象將逐漸趨於正常，未來3個月氣溫預測正常偏高、雨量預測正常偏少。記者胡瑞玲／攝影
氣象預報中心主任陳怡良指出，展望今年5至7月，聖嬰現象將逐漸趨於正常，未來3個月氣溫預測正常偏高、雨量預測正常偏少。記者胡瑞玲／攝影

中央氣象署今舉辦梅雨展望記者會，氣象預報中心主任陳怡良指出，展望今年5至7月，聖嬰現象將逐漸趨於正常，未來3個月氣溫預測正常偏高、雨量預測正常偏少。中南部水庫水情多仰賴梅雨季的水資源，雖預測雨量正常偏少，但正常機率高達50％、偏少機率30％，「水情還是很理想」。

氣象署副署長洪景山表示，回顧過去一段時間，全世界去年經歷有史以來最熱一年，到今年1至3月氣溫還是歷史上第二高。反觀台灣去年冬天經歷過去11年來最冷冬季。在全球沸騰期間，台灣溫度卻處於歷史上過去11年來最冷季節，充分反映氣候變遷及全球暖化背景下，「世界各地正在經歷過去經驗很難理解的天氣變化」。洪景山說，今年春天從歷史資料觀測，北部雨量略多，南部雨量正常，全省各水庫水情處於較好的情況，而梅雨季至下個颱風季攸關全台水情利用非常重要的降水季節。

根據氣象署觀測資料顯示，台灣11個平地氣象站梅雨季（5、6月）雨量氣候正常值範圍，北部基隆5至6月雨量約478至615.5毫米、台北499.6至731.5豪雨、新竹400.6至505.9毫米；中部台中5至6月雨量約455.9至635.3毫米。

南部台南325至577.3毫米、恆春334.8至519毫米；東部宜蘭275.9至405.6毫米、花蓮275.9至405.6毫米、成功261.2至356.7毫米、台東232.7至373.1毫米、大武374.9至578.9毫米。

氣象署表示，11個氣象站梅雨季平均雨量，5月約為128.6至240.5毫米，6月180.1至326.4毫米，5至6月梅雨季平均雨量為393.3至523.5毫米。

針對5至7月天氣展望，陳怡良表示，每年5、6月夏季季風系統逐漸建立，滯留鋒面易徘徊在台灣附近，產生連日豪雨並伴隨短時強降雨現象，冷熱交替明顯，也易有極端高溫出現。而東亞季風季建立時間因平均落在5月中旬，但台灣鄰近環境不穩定，雖季風環流有機會造成豪雨，但不一定下在台灣。

陳怡良表示，過去梅雨季統計，5、6月主要降雨區域落在中南部山區，而在秋冬枯水期的中南部，梅雨季就是主要的水資源來源。台灣梅雨季降雨特徵，中部以北降雨開始較早，通常在5月上旬，南部普遍在5月中下旬或更晚，顯著降雨期則在5月後半或6月。

陳怡良坦言，梅雨季降雨情況不規律，台灣梅雨季雨量年際變化大，觀察1951年至2024年台灣梅雨季平地11站平均累積雨量發現，2012年雨量最多高達891.1毫米，而1980年雨量最少僅有193.4毫米，落差極大。

陳怡良說，今年5至7月中南部雨量預測為正常偏少，但正常機率為50％、偏少機率為30％，目前水庫均是滿水的情況，認為「今年水情很理想」，但仍強調，降雨雖多，不是有降雨就一定守得住，呼籲民眾還是要節約用水。

陳怡良說，目前赤道太平洋海溫已漸趨正常，預測將維持至夏季。依據過去類似的海契狀態分析結果顯示，5月中南部降雨有偏少的趨勢，但不同年份對台灣的影響程度不同。檢視氣象署及各國數值模式預報資料，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常偏暖、雨量則以正常偏少的機率較大。

陳怡良坦言，近年來，梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但降雨時間有更集中、短時強降雨事件頻率更高的現象，除更易造成災害，也增加預報的困難度。

陳怡良總結，針對未來3個月預估，聖嬰逐漸趨於正常、未來5至7月氣溫預測正常偏高、雨量預測正常偏少。

氣象署呼籲，各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低的地區，更應加強防範，另外，梅雨鋒面常會伴隨雷雨發生，民眾也須防範雷擊及強陣風現象。

氣象署提醒，民眾要隨時注意氣象署所發布的短、中、長期天氣預報，也可多利用生活氣象App、氣象署官網，以及天氣預報語音查詢電話了解最新氣象消息。

梅雨 氣象署 雨量

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