麵食館用餐中千萬 去年11-12月發票兌領期限倒數中

財政部表示，去年11月至12月期統一發票截至目前為止，1,000萬特別獎仍有一張尚未未領，為位在桃園市龜山區文化三路540號的「北方麵食館」210元用餐發票。

去年11月至12月期統一發票中獎號碼已於今年1月25日開獎，1,000萬元特別獎中獎號碼為「13965913」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「29892710」，頭獎獎金20萬元三組中獎號碼分別為「26649927」、「59565539」、「11460822」。

截至目前，1,000萬特別獎還有一張未領，位於桃園市龜山區文化三路540號的「北方麵食館」所開出的210元食品發票。另外，200萬元發票有2張仍未兌領，分別為位於新北市新莊IKEA的275元食品發票，以及桃園市桃園區慈光街的萊爾富超商100元發票。

賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為今年2月6日至今年5月5日，請大家記得在檢查身邊的發票，中獎者應於領獎期限5月5日以前領獎。