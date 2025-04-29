今年春季濕又冷 大陸冷氣團影響天數達30日

中央氣象署今舉辦梅雨展望記者會，氣象預報中心主任陳怡良指出，回顧今年春季情況，今年春季平均氣溫低於氣候平均值，11個平地站春季平均氣溫為2011年以來第3冷，另統計今年春季大陸冷氣團強度日數達30日，也是近20年來第3多。

針對春季回顧，陳怡良說，今年2月總計有2波寒流、2波冷氣團、4波大陸冷氣團，其中還夾雜幾波東北季風，導致2月偏冷時間較長，主要就是冷空氣頻繁南下，3至4月天氣冷暖交替明顯，但受到寒流及冷氣團影響，氣溫仍明顯偏低。

陳怡良指出，2月全台各地溫度偏低，3至4月氣溫較為正常，綜合來看，2至4月全台大致氣溫偏低，今年春季平均氣溫為20.4度，低於氣候平均值（1991至2020年）20.8度。

根據統計數據顯示，今年春季11個平地站觀測的平均氣溫為2011年以來第3冷。此外，今年春季遇到大陸冷氣團強度的日數高達30天，是近20年來第3多。

降雨部分，陳怡良表示，春季降雨顯著，雨量偏多，2月中南部、東南部雨量偏多；3月中部以北偏多，南部正常；4月中部以北正常偏多，其他正常偏少。綜合來看，2至4月雨量北部、東北部降雨偏多，南部則正常，局部有降雨偏少的情況。

陳怡良說，今年春季雨量為321.3毫米，略大於氣候平均值（1991至2020年）的282.8毫米，其中1983年春季平均雨量最多，高達726毫米，2002年最少僅136.8毫米。