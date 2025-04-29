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頸部結節壓迫氣管 醫師提醒：摸到腫塊應及早檢查

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰提醒，頸部出現腫塊應及早檢查，透過超音波、切片與電腦斷層掌握結節特性，必要時手術切除，避免危及生活品質。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰提醒，頸部出現腫塊應及早檢查，透過超音波、切片與電腦斷層掌握結節特性，必要時手術切除，避免危及生活品質。圖／台北慈濟醫院提供

甲狀腺結節大多為良性，但若長期未治療，可能壓迫氣管、食道或神經，影響呼吸、吞嚥及聲音功能。醫師提醒，頸部出現腫塊應及早檢查，透過超音波、切片與電腦斷層掌握結節特性，必要時手術切除，避免危及生活品質。

74歲黃女士10年前因右側甲狀腺結節接受手術，之後定期在台北慈濟醫院追蹤左側結節，並服用甲狀腺素控制。三年前結節逐漸變大，不過切片均顯示良性，黃女士選擇持續觀察，直到近期因吞嚥困難、頸部腫脹，被新陳代謝科轉介一般外科，再轉至胸腔外科評估。電腦斷層檢查發現，左側結節直徑達13公分，氣管遭壓迫偏移至右側，雖未立即造成呼吸困難，但已明顯影響結構，決定手術治療。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，手術從黃女士舊有約7公分的頸部傷口切開，仔細分離組織，將巨大結節及甲狀腺一併摘除。因結節延伸至胸腔，手術需特別注意結紮血管、避免出血與傷及喉返神經。所幸手術順利，恢復良好。

洪嘉聰指出，甲狀腺結節盛行率約為4%，女性發病率高於男性4倍。大部分屬良性，但約有5%風險惡化為癌症。

洪嘉聰表示，在診斷甲狀腺結節時，醫師通常會先透過超音波檢查確認結節的數量與位置，必要時再進行切片穿刺，以評估結節為良性或惡性。若懷疑結節已向胸腔生長，則會輔以電腦斷層檢查進一步確認。

洪嘉聰提醒，甲狀腺負責調控人體新陳代謝、體溫及能量消耗，若因病變摘除，患者術後須終身服用甲狀腺素替代。民眾平時可透過觸摸頸部自行檢查，若摸到異常腫塊，應及早就醫，透過影像學檢查確認病灶特性，避免腫瘤持續增大，影響生活與健康。

芭樂般大的13公分甲狀腺結節(箭頭處)將氣管擠到歪向右側。圖／台北慈濟醫院提供
芭樂般大的13公分甲狀腺結節(箭頭處)將氣管擠到歪向右側。圖／台北慈濟醫院提供

手術 甲狀腺 醫師

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