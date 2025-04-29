腹痛膽結石作祟 部桃醫藉ERCP內視檢查取石不用開刀

60歲林先生因腹部劇痛至衛福部桃園醫院急診，超音波檢查發現膽道內有多顆0.4至0.5公分的結石，肝膽腸胃科醫療團隊評估後，安排他接受「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP）」治療，成功取出結石，免於開刀之苦，術後恢復良好已出院。

衛福部桃園醫院肝膽腸胃科醫師王晨諭表示，ERCP是一項結合診斷與治療功能的內視鏡技術，主要用於處理膽結石、膽管狹窄、腫瘤及胰臟疾病等問題，這項技術藉由一條細長的內視鏡，從病人口腔伸入消化道，再抵達十二指腸與膽胰開口，不僅能攝影提供團隊判讀，還可直接執行切開、取石與置放支架等操作。與傳統開腹手術相比，不僅免除傷口、疼痛與長時間恢復的困擾，術中更可配合舒眠麻醉，大幅降低患者不適感，術後也無須縫合傷口，照護簡便。

王晨諭指出，臨床統計，ERCP的成功率高達九成以上，併發症風險極低，對於年長或體質較虛弱的患者來說，是一項安全又高效的選擇。林先生正是因年紀偏高且膽道結石數量較多，醫療團隊便採用此方式處理，最終順利取石、解除病痛。

王晨諭提醒，民眾若有反覆性右上腹疼痛、黃疸、發燒或消化不良等症狀，應盡早就醫檢查，切勿拖延，因為這些可能是膽道或胰臟疾病的警訊。透過早期發現、及時治療，結合先進的內視鏡技術，多數患者都能在無需開刀的情況下，有效解決病灶，回歸正常生活。

部桃護理師趙雅婕說明，除了技術面優勢，術後照護也相對輕鬆，術後病人需禁食禁水約4小時，待腸胃功能恢復後即可進食。針對最常見的併發症胰臟炎，院方也有標準預防措施，如使用肛門栓劑等，能有效降低發生率。大多數病人術後短暫住院觀察、確認抽血數據正常後，隔日即能返家休養，但是需注意飲食清淡、低油，採燉煮或清蒸方式烹調，避免刺激膽道的油炸食物。