影／公托搶破頭！少子化下的托育荒：排不到、蓋不出、企業也難接手？

接近黃昏時分，南港區公立托嬰中心門口，陸續迎來接送小孩下課的父母，托育人員緊牽不到一歲嬰幼兒小手，正處蹣跚學步時期的孩子盼望著父母到來；「來，媽媽穿，」「媽媽，我愛你。」嬰幼兒用童言童語奶萌音，對正俯身協助穿鞋的母親表達感謝。

台灣生育率全球持續墊底，被稱為國安危機的少子化已席捲全台多年，2024年賴政府高喊提出「0到6歲國家一起養」2.0版本，持續加碼托育補助，卻依舊難解家長「托不到」的焦慮。即使在全台北市新生兒數最少的南港區，公托收托總名額為116名，然而，候補人數來到443名，高達3.81倍。「就是排不到，我也是聽鄰居說這裡很好，」育有三子，近期生育雙胞胎的陳小姐表示，嬰兒托育問題，直到得知雙胞胎可優先入托等政策，支持資源陸續到位才緩解她的育兒焦慮。網路育嬰論壇上，許多待產女性民眾紛紛焦慮表示，「若沒有一得知懷孕就著手準備申請公托，小孩出生後更是排不到公托。」也有民眾表示，收托年齡上限為2歲，卻候補排隊等了2年都無消息。根據北市社會局統計，松山區公托僅能收托96名嬰幼兒，候補人數卻高達535人；信義區116人額滿，候補更超過821人。家長們無奈笑稱，「抽中公托，比抽中樂透還難。」

台灣人不敢生又「很難養」？新生兒創新低還要搶托嬰？公托候補最久等2年！臺北市東明托嬰中心主任林俞汝指出，公托深受家長青睞，因為價格親民、環境良好，北市府每年提供五十萬元的設施設備補助，有定期更新豐富的教學用具，民眾認為照顧品質有保障，托育師生比修改至1:4，嚴格把關照護比，才能讓托育人員彼此分工與監督、降低照護壓力減少虐待可能。

兒虐頻傳民眾憂 並非托育中心不足

既然公托又好又便宜，那大家可能會問，多花點錢應該也有更好的選擇？即便在加薪不易、持續通膨壓力之下，經中央與地方共同補助育兒津貼等補助，公托與私托價差可能數千元，但預算其實並非民眾唯一考量。

2018年政府研擬「我國少子女化對策計畫」，以每年數百億中央預算補助私立幼兒園，篩選私幼須符合「收費數額」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等6項要件，與政府簽訂合作契約後，成為「準公共幼兒園」。通過政府補助降低私幼費用，幫助民眾降低托育負擔。然而，這一政策在實施過程中暴露出監管不足、師資品質參差不齊以及教保人員待遇不佳等問題。例如，部分私立幼兒園在轉型為準公共園所後，虐童、偷拍等新聞事件仍頻傳，顯示出政策在質量控制方面的缺失，準公共化實施過程中所面臨的諸多問題，令父母們憂心忡忡想方設法擠進公托。

公托設托不易 空間法規層層卡關

為什麼明明生得少，公立托嬰仍然一位難求？主因之一是都市空間難尋，嬰幼兒哭聲等噪音疑慮，使得托嬰中心不受舊社區歡迎，被視為嫌惡設施設立處處碰壁。根據規定，公托須符合消防法規、衛生標準、人員配置等諸多條件，平均籌設時間需耗時兩到三年。

民進黨籍立委林月琴指出：「不只是找到合適場地難題，還得有願意承接的民間團體。若沒有優質團體合作，政府難以保障品質有把關壓力，」更以曾獲優等評鑑公托，樹林文林公共托育中心集體兒虐事件為例。

勞動部補助設置托嬰中心提高至500萬 企業仍意願低迷

政府雖表示鼓勵企業參與托育設施建置，補助金額從每家300萬提高至500萬，但實務上推行成效有限。國民黨籍立委陳菁徽，於立院【營造友善托育環境】專題報告中質詢直言:「每年增加一兩家，這樣也叫進步？」勞動部政務次長李健鴻則回應表示，企業設托仍有成長，但挑戰不少。因企業難以預估未來幾年員工育兒需求，加上場地、人力與營運成本高，法規也限制重重，讓多數企業寧可發放津貼補助員工育兒，而非自設托嬰設施。

目前台北市提供多種托育補助。以第一胎家長實際支付為例，大公托自付約1,500元、小家園3,500元、私托4,500元、保母3,000元。整體來看，補助政策對家長負擔有實質幫助。「真的沒有想像中那麼麻煩，入托之後他們會協助送件，補助隔月就會入帳。」家長陳小姐分享自己的經驗，實際支出減輕許多；但她也表示最困難的還是育兒時間支配的彈性，面臨職涯妥協與職場兩難處境。

然而，即便補助到位，仍難消除年輕人對生育的擔憂。「台灣小孩太可憐，不如不要生，怕生了以後，沒人幫忙、沒法兼顧事業、也給不起小孩最好的。」另一位張小姐也坦言，托育之外，現在年輕人對政治、經濟、社會等各種不安定感，才是真正讓人卻步的關鍵。