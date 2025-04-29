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唱歌狂咳呼吸變急促 老菸槍查出罹肺癌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師周奇霈指出，低劑量電腦斷層篩檢對肺癌早期偵測十分重要。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師周奇霈指出，低劑量電腦斷層篩檢對肺癌早期偵測十分重要。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名56歲男性平日愛唱歌，聚會時總會上台獻藝，但近來他唱歌時常狂咳不已，呼吸也變得急促，就醫檢查時，醫師詢問有無抽菸，發現他的菸齡竟長達30年，於是安排「低劑量電腦斷層」（LDCT）肺癌篩檢，果然在右上肺發現一顆約2公分、邊緣不規則腫瘤，切除後證實為惡性，所幸並未擴散。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師周奇霈指出，患者右上肺部腫瘤為早期肺癌，雖然病灶僅2公分，但其形狀及位置具高度惡性可能，且肺癌即使在早期也容易透過淋巴系統擴散，因此建議手術切除腫瘤所在的肺葉，還需一併清除多處縱膈與肺門的淋巴結，以確認是否已有轉移。

他說，低劑量電腦斷層篩檢對肺癌早期偵測十分重要，尤其肺癌是台灣癌症死亡率第一名，因此也被稱為「癌王」，初期通常無明顯症狀，許多患者在出現咳嗽、咳血或胸痛等警訊時已屬中晚期，錯過最佳治療時機。若能透過篩檢提早發現，可將肺癌死亡率降低20%至30%，不僅是保護自身，更是給家人一分保障。

周奇霈說，衛福部自今年元旦起擴大肺癌篩檢範圍，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲，更將重度吸菸者吸菸史條件從每年30包下調為20包，是一大福音，尤其肺腺癌有逐年年輕化趨勢，若本身有抽菸史、肺腺癌家族史或暴露重金屬等工業汙染族群，也不妨考慮自費篩檢，降低重症風險。

死亡率 肺癌 腫瘤

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