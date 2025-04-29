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熱帶擾動發展中 天氣風險：接近台灣機會偏低

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
5到6月是梅雨季，周四天氣開始變化，水氣增多；周末期間白天可能會有局部雷陣雨。聯合報系資料照
5到6月是梅雨季，周四天氣開始變化，水氣增多；周末期間白天可能會有局部雷陣雨。聯合報系資料照

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，本周在菲律賓東方的熱帶洋面開始有些低壓擾動發展，目前預測結果分歧仍相當大、不確定性高，但整體來看接近台灣的機會偏低、影響也有限，持續關注後續發展即可，暫時還不需要啟動下一步應變措施。

歐宗學指出，今天持續受東北季風影響，環境水氣少，各地天氣普遍晴到多雲，只有午後中南部山區有零星短暫陣雨機會，預估雨勢不大且範圍小。

但這波東北季風不只帶來乾空氣，也有一些較低溫空氣，配合夜間晴空輻射冷卻效應，北部近山郊區出現明顯低溫約13-15度，台中至台南以北低溫普遍20度以下。白天氣溫快速回升，北部、東半部高溫可達26-28度，中南部28-30度，內陸地區會再更高一些，日夜溫差顯著。

歐宗學指出，明天東北季風減弱，轉為高壓迴流偏東風環境，水氣仍偏少，各地維持相似天氣型態，午後各地山區有小範圍短暫陣雨機會，雨勢不大。氣溫比今天更高，西半部白天高溫有機會逾30度，南部或是內陸通風較差地區再稍高一點。

歐宗學指出，周四天氣開始變化，鋒面僅偏北通過，但在中國大陸華南地區仍會有雲系發展東移帶來水氣，預估各地天氣轉多雲為主，中北部、宜花可能陰天，並有局部短暫陣雨，南部山區也有零星降雨機會，雨勢不大。周五水氣稍減少，西半部恢復晴時多雲，但大氣環境不穩定，配合偏東風環境，預估東半部及午後各地山區都會有局部短暫陣雨。

周末期間受另一波鋒面接近並逐漸通過影響，歐宗學說，目前來看還不是典型梅雨鋒面系統，但會帶來較不穩定的天氣，配合台灣本島熱力作用，白天各地都可能會有局部雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 東北季風

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