五一勞動節加班工資算法一次看…雇主違反最重罰100萬

後天就是五一勞動節，北市勞動局提醒，勞動節是依法應休的國定假日，雇主若安排勞工當日出勤，須經勞工同意，並依規定加倍給薪。

依據勞動基準法第37條規定，勞動節是勞工應放假日，國定假日出勤第1小時至第8小時以內（不論幾小時都算8小時），應一律加發給一日工資。

至於出勤第9小時開始，前2小時按平日每小時工資額，「另再加給」1又3分之1倍，後2小時，按平日每小時工資額另再加給1又3分之2倍。當日出勤超過8小時的部分，會計入每月46小時的加班時數上限。

勞動局指出，部分工時時薪制勞工若約定五一勞動節出勤者，時薪須加倍計算，如當天工作8小時，以時薪190元計算，當日出勤工資應計給3040元(8小時x190元x2倍)。

北市勞動局長王秋冬提醒，如事業單位違反上述規定，經查證屬實，將面臨處2萬元以上100萬元以下之罰鍰，並公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，請雇主應確實遵守法令。

勞資雙方如有爭議，可透過勞資爭議調解程序解決紛爭，並至本局勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請，北市勞動局將儘速召開調解會調處。亦可利用「北市陳情系統」線上反映問題或諮詢，方便又快速。