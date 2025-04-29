未來10天恐有熱帶擾動發展成颱？吳德榮：歐美預測分歧

會有5月颱嗎？中央氣象署昨天指出，目前菲律賓東方是明顯低壓帶，熱帶系統消消長長，不排除未來有些系統會發展成熱帶性低氣壓或颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，未來10天「熱帶擾動」發展，歐洲和美國預測分歧，應持續觀察。

吳德榮指出，最新(28日20時)歐洲系集模式模擬未來10天「熱帶擾動」，大部分無明顯發展，少部分模擬路徑在菲律賓或其兩側海面北轉；最新美國(GEFS)系集模式模擬則發展得較強，模擬路徑在菲律賓東側北轉；兩者路徑雖不同，但未來10天內若有「熱帶擾動」發展，期間內將不利於形成、冷暖氣團彼此對峙的「梅雨滯留鋒」。由於模擬資料仍相當分歧，勿急下定論，應持續觀察。

至於最近天氣，吳德榮說，今、明兩天氣溫逐日回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區偶有零星降雨的機率。各地區氣溫為：北部13至29度、中部18至32度、南部19至35度及東部17至32度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周四(1日)鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後雲量增多，北部及中南部山區轉有局部短暫降雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周五起至下周一(2至5日)各地大致多雲時晴，天氣偏暖；台灣附近水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流在陸地發展，應注意其伴隨的陣雨或雷雨。下周二(6日)「梅雨季」(5、6月)第1道「移動性鋒面」快速掠過，轉有局部陣雨或雷雨。下周三、四(7、8日)鋒面遠離，各地好轉，午後山區偶有零星降雨的機率。