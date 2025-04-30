快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

「無麩質飲食」能瘦身、美肌？營養師揭穿迷思：恐平白多花錢

聯合新聞網／ 綜合報導
市面上越來越多無麩質食品，但你真的需要嗎？ 圖／ingimage
市面上越來越多無麩質食品，但你真的需要嗎？ 圖／ingimage

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，營養師成田崇信指出，近年廣受推崇的「無麩質飲食」雖被認為有助於瘦身、美肌與提升健康，但對沒有患有乳糜瀉（Celiac Disease）的人而言，這樣的飲食方式並無明確科學根據，甚至可能是誤信體驗談或心理暗示效應所致。

文中指出，無麩質飲食最初是為乳糜瀉患者設計，因小麥中的蛋白質「麩質」會誘發這類患者的免疫反應，導致腸道受損。所謂的「麩質」可使小麥粉加水揉捏時，讓麵糰產生黏性和彈性，也能賦予麵包蓬鬆的質感，或讓麵條有嚼勁。不過，隨著名人、運動員宣稱透過無麩質飲食能改善健康與表現，此概念迅速普及。但成田指出，許多感覺到頭痛、倦怠、消化不良有所改善的案例，其實可能是自然康復或安慰劑效應所導致，並非真正與麩質有關。

此外，坊間盛傳無麩質飲食有助減重與美肌，但成田解釋，小麥製品如麵包、麵條因含有較多蛋白質，反而能延緩血糖上升速度，不必盲目排斥。而「小麥有害論」中提到的麩質有成癮性及破壞腸道屏障的說法，目前也已被歐洲食品安全機構否定，沒有充分科學依據證實。

成田強調，若非乳糜瀉患者，刻意實施無麩質飲食不但無益，還可能導致營養失衡與飲食費增加。且此疾病的遺傳因素很高，常見於大量攝取小麥製品的國家，日本人有此疾病者很少。小麥是營養價值高且價格親民的重要穀物，不該因為無根據的「小麥有害論」而被誤解。面對市面上鋪天蓋地的飲食迷思，唯有以多元均衡的飲食習慣，理性看待食物，才能真正吃得健康又開心。

小麥 日本 營養師 麵包

延伸閱讀

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

日89歲阿嬤手作便當爆紅 網友感動：全是無私的愛

觀光客寧願吃超商！京都日式旅館曝「不供餐」背後辛酸：廚餘堆積如山

喝咖啡也可節能減碳？UCC首創「氫焙煎」 香氣更華麗動人

相關新聞

明天你放假嗎？51勞動節全解析 是否補班、薪資怎算、銀行開不開一次了解

5月1日是一年一度的勞動節，作為表揚勞工貢獻的重要節日。儘管多數勞工都能依照《勞動基準法》休假一天，但仍有部分族群需要照常上班，而勞動節的由來為何，到底誰有資格放假...

高雄月台門「300公尺1.5億」立委批太貴 台鐵：未來會更便宜

台鐵在高雄站試辦設置「纜繩式」月台門，300公尺耗資1億4980萬餘元，立委李昆澤直言，外界質疑月台門經費「為何要花這麼...

星宇航空重飛「近地警告作動」 機師恐被開罰30萬元

星宇航空3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP；華航4月13日CI753航班台北飛往新加坡途...

「無麩質飲食」能瘦身、美肌？營養師揭穿迷思：恐平白多花錢

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，營養師成田崇信指出，近年廣受推崇的「無麩質飲食」雖被認為有助於瘦身、美肌與提升健康，但對沒有患有乳糜瀉（Celiac Disease）的人而言，這樣的飲食方式並無明確科學根據，甚至可能是誤信體驗談或心理暗示效應所致。

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

Omicron第七波疫情來襲，國內新冠肺炎疫情已連續3周上升，疾管署估計疫情高峰恐落在5月或6月。疾管署疾管署發言人羅一...

川普關稅政策影響 易遊網：4月團旅業績掉4成

國人瘋出國，旅遊需求強勁，不過受到川普關稅戰影響，或多或少還是有影響市場熱度。易遊網總經理陳志豪表示，2024年易遊網憑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。