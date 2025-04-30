「無麩質飲食」能瘦身、美肌？營養師揭穿迷思：恐平白多花錢
根據日媒「PRESIDENT Online」報導，營養師成田崇信指出，近年廣受推崇的「無麩質飲食」雖被認為有助於瘦身、美肌與提升健康，但對沒有患有乳糜瀉（Celiac Disease）的人而言，這樣的飲食方式並無明確科學根據，甚至可能是誤信體驗談或心理暗示效應所致。
文中指出，無麩質飲食最初是為乳糜瀉患者設計，因小麥中的蛋白質「麩質」會誘發這類患者的免疫反應，導致腸道受損。所謂的「麩質」可使小麥粉加水揉捏時，讓麵糰產生黏性和彈性，也能賦予麵包蓬鬆的質感，或讓麵條有嚼勁。不過，隨著名人、運動員宣稱透過無麩質飲食能改善健康與表現，此概念迅速普及。但成田指出，許多感覺到頭痛、倦怠、消化不良有所改善的案例，其實可能是自然康復或安慰劑效應所導致，並非真正與麩質有關。
此外，坊間盛傳無麩質飲食有助減重與美肌，但成田解釋，小麥製品如麵包、麵條因含有較多蛋白質，反而能延緩血糖上升速度，不必盲目排斥。而「小麥有害論」中提到的麩質有成癮性及破壞腸道屏障的說法，目前也已被歐洲食品安全機構否定，沒有充分科學依據證實。
成田強調，若非乳糜瀉患者，刻意實施無麩質飲食不但無益，還可能導致營養失衡與飲食費增加。且此疾病的遺傳因素很高，常見於大量攝取小麥製品的國家，日本人有此疾病者很少。小麥是營養價值高且價格親民的重要穀物，不該因為無根據的「小麥有害論」而被誤解。面對市面上鋪天蓋地的飲食迷思，唯有以多元均衡的飲食習慣，理性看待食物，才能真正吃得健康又開心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言