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健康你我他／在陸骨折痛到慘哭 奔回台灣緊急手術
去年五月一日在大陸上海，傍晚和兒孫打羽球，不慎摔傷，右手臂肱骨骨折，兒媳將我送醫急診，或許是長假，晚上醫院很冷清，不見護理人員出面，由兒子推輪椅帶我到攝影室照X光。站到X機前照手掌時，那痛徹心扉的慘哭響徹了空蕩的廊道，之後被告知要住院手術。由於醫院離兒子住處有一段路，且人生地疏，於是我決定回台手術。
第二天一早便搭機回台，包車直奔離住家近的慈濟醫院。一下車，慈濟志工推來輪椅把我推到急診室待床上，醫師調出病歷後安排照X光，因下床不方便，攝影師讓我坐在床上將床墊搖高，兩張X光片，一張塞在骨折部位與床墊中間，一張放在掌心下，照手掌時，疼痛再次讓我哭得震天價響，也引來護理師關懷。
回到急診室，除了例行的量血壓、抽血檢查，也吊起點滴。後來一位醫師說明天要開刀，我一聽開刀就不安地問：「能不開刀嗎？」醫師和顏悅色的說：「那要拖很久，還不見得能好，長痛不如短痛，手術會好得比較快。」然後請兒子跟他一起看X光片，並解說骨折部位及釘鋼釘治療方式，說法和上海醫師不謀而合。
醫師既然說第二天一早開刀，那肯定有病床，於是靜心等候。術後才知動刀醫師是骨科主任，他周四有夜間門診，而我進急診室那天正巧是周四，真是太幸運了。
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