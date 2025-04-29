聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／在陸骨折痛到慘哭 奔回台灣緊急手術

聯合報／ 文／陳金鳳（中市北屯）
打球不慎摔傷右手臂肱骨骨折，醫師採用開刀釘鋼釘的治療方式。圖／陳金鳳提供
打球不慎摔傷右手臂肱骨骨折，醫師採用開刀釘鋼釘的治療方式。圖／陳金鳳提供

去年五月一日在大陸上海，傍晚和兒孫打羽球，不慎摔傷，右手臂肱骨骨折，兒媳將我送醫急診，或許是長假，晚上醫院很冷清，不見護理人員出面，由兒子推輪椅帶我到攝影室照X光。站到X機前照手掌時，那痛徹心扉的慘哭響徹了空蕩的廊道，之後被告知要住院手術。由於醫院離兒子住處有一段路，且人生地疏，於是我決定回台手術。

第二天一早便搭機回台，包車直奔離住家近的慈濟醫院。一下車，慈濟志工推來輪椅把我推到急診室待床上，醫師調出病歷後安排照X光，因下床不方便，攝影師讓我坐在床上將床墊搖高，兩張X光片，一張塞在骨折部位與床墊中間，一張放在掌心下，照手掌時，疼痛再次讓我哭得震天價響，也引來護理師關懷。

回到急診室，除了例行的量血壓、抽血檢查，也吊起點滴。後來一位醫師說明天要開刀，我一聽開刀就不安地問：「能不開刀嗎？」醫師和顏悅色的說：「那要拖很久，還不見得能好，長痛不如短痛，手術會好得比較快。」然後請兒子跟他一起看X光片，並解說骨折部位及釘鋼釘治療方式，說法和上海醫師不謀而合。

醫師既然說第二天一早開刀，那肯定有病床，於是靜心等候。術後才知動刀醫師是骨科主任，他周四有夜間門診，而我進急診室那天正巧是周四，真是太幸運了。

手術 醫師

延伸閱讀

三寶國外釀禍！25歲台女沖繩駕車疑強行右轉 波及美軍陸戰隊員腿部骨折

執刀不夠精準 馬斯克大膽預言：機器人將在五年內技壓人類外科醫生

台灣25歲女沖繩駕車肇事 駐日美軍人員受傷、左大腿骨折

安坑交流道驚傳嚴重車禍！ 車頭全爛駕駛大腿骨折急送醫

相關新聞

就醫診察支付標準 健保署擬修改

醫界、民團呼籲，衛福部健保署應盡速修訂診察費等相關支付標準，落實「不同工、不同酬」等目的。健保署醫務管理組長劉林義表示，...

留住年輕醫師 醫學中心紛加薪

總統賴清德提出「不同工、不同酬」概念，改善人力流失等困境，事實上，為留住年輕醫師，許多醫學中心絞盡腦汁，台北榮總最近啟動...

高鐵首例過站不停 駕駛停職3月 需心理評估

本月十四日高鐵發生通車十八年來首例「過站不停」疏失，列車抵達板橋站後未開車門隨即駛離，十五○名旅客受到影響，駕駛依ＳＯＰ...

聯經人文企業獎 童子賢獲特別貢獻獎

由聯經出版主辦的第二屆人文企業獎，首度頒發特別貢獻獎，由和碩董事長童子賢獲獎。他領獎時幽默表示，美國的競爭力未必在白宮，...

健保診察費給付重大變革 健保署擬定最新方案出爐

因應醫事人員流失，總統賴清德提出「不同工、不同酬」，醫界、民團呼籲，衛福部健保署應盡速修訂診察費等相關支付標準。衛福部健...

健康主題館／外食吃太鹹 多喝水、運動助排鈉

● 減鹽是最佳排鈉方法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。