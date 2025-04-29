跑馬拉松突倒地 40歲男OHCA 台大救回一命

40歲的宋先生，去年參加台北馬拉松時突然倒地，當場失去呼吸與心跳，經現場醫護人員緊急搶救後送往醫院急救與復甦後照護，奇蹟般康復出院。台大醫院復甦科學中心執行長蔡旼珊表示，這名患者曾經進行體重控制，參賽前因感冒服藥，當天跑到景福門感覺「喉嚨緊緊的」，接著失去意識，送到台大醫院救治。

蔡旼珊指出，宋先生經過急救，住院2周接受復甦後照護，即康復出院重返人生跑道。她說，當停止呼吸心跳時，心臟、肺臟會失去正常功能，大腦便無法獲得氧氣，在數分鐘後開始受損，耗盡氧氣後大腦組織便開始壞死，嚴重缺氧者即使存活了，也易留下後遺症，導致各種程度的失能。

台大醫院急診醫學部主任張維典說，台灣每年約發生2萬多起突發性心跳停止，到院前心跳停止（OHCA）的患者，經過即時發現與急救，通常有機會恢復生命跡象。尤其是心肺復甦術（CPR）的知識及體外心臟電擊去顫器（AED）普及，強調到院前早期啟動緊急救護，但存活率仍不到10%，即使救活也可能導致缺氧性腦病變。

張維典說，想要成功救活OHCA患者，仰賴到院前快速啟動「生命之鏈」五環，包括盡早求救（打119）、進行CPR、使用AED電擊去顫、施行心臟救命術以及跨團隊的整合性復甦後照護。現在又多了第六環「復原」，恢復正常社會功能，以幫助患者回歸社會為目標。

另一位50歲的吳先生，去年5月下旬被送到台大急診室，蔡旼珊說，患者到院停止呼吸心跳20分鐘，裝上葉克膜急救，在加護病房待了7天，因本身是腎臟移植者，急救過程裝了防顫器、4支心導管支架，在治療後心肌已經衰壞50%。急救後的照護，除了身心復健，還要調整腎臟移植排斥用藥的濃度，目前身體的數值都已正常。

突發性心跳停止是全球常見的重大急症，每年奪走數百萬人的性命，主要的原因是心律不整及心房顫動。蔡旼珊說，即便成功急救，病人仍可能面對「心跳停止後症候群」，包括腦部傷害、心臟功能異常與多重器官衰竭，處置心跳停止後症候群極為複雜，需要靠跨科別醫護團隊一起努力。

蔡旼珊指出，透過復甦後照護、溫控治療（保持體溫32℃至36℃）、早期冠狀動脈介入與個人化康復計畫，可有效提升病人存活率與神經功能恢復。根據中心統計，復甦成功率達67%，其中36%存活出院，24%病人神經功能恢復良好。