留住年輕醫師 醫學中心紛加薪

總統賴清德提出「不同工、不同酬」概念，改善人力流失等困境，事實上，為留住年輕醫師，許多醫學中心絞盡腦汁，台北榮總最近啟動第三波調薪，提高內、外、婦、兒、急診等專科住院醫師獎勵金。新光醫院則增加外科住院醫師加班費，相較於內科系，月薪資約多二萬。

台北榮總院長陳威明表示，近幾年願意投入重症治療的住院醫師愈來愈少，原因在於必須輪值夜班、假日班，而薪資又與不必輪班、壓力小的科別差不多，「是非常不合理的事情。」

為此，北榮已於去年六月起，內、外、婦、兒、急診專科住院醫師每人每月增加六千元獎勵金，從今年四月起，再加二千元，等於每人每月薪資多了八千元。此外，泌尿科、骨科、神經內外科、麻醉專科等住院醫師也相當辛苦，四月起每人每月多了三千元獎勵金。

「兒童外科如同消防隊，隨時需要待命。」陳威明說，兒童外科團隊相當重要，為此，今年二月起，北榮大幅調高兒童外科主治醫師工作獎金。此外，院分也給予婦產科醫師特別獎勵金，小夜時段四千元、大夜時段六千元，主治醫師非常有感。

是否落實「不同工、不同酬」醫療職場？台大醫院醫務秘書陳彥元表示，持續討論研議中，將以醫院經營實際狀況為基準，更公平反映醫師工作負荷。

新光醫院副院長洪子仁表示，外科住院醫師須值班，以致年輕醫師興趣不高，為此院內提出人力不足獎金，讓外科住院醫師較內科住院醫師月薪資平均多二萬元。

洪子仁指出，「不同工、不同酬」應先從健保支付制度做起，儘速調整給付標準，例如，急、重、難、罕及小兒科等科別診察費，就應一般科別高一點。外科等困難手術也是如此，許多手術時間長達四小時、八小時，但健保支付卻偏低，與醫師付出不成比例，健保應改變支付制度，才能留住困難科別醫師。