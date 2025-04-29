就醫診察支付標準 健保署擬修改

醫界、民團呼籲，衛福部健保署應盡速修訂診察費等相關支付標準，落實「不同工、不同酬」等目的。健保署醫務管理組長劉林義表示，特殊檢驗檢查、手術等診療項目已做到「不同工、不同酬」，至於診察費，最近兩次專家會議研擬將區分為一般及複雜診察費。

「以疾病科別區分是否為複雜診察費，這並不公平。」劉林義說，每一科別醫師都可能收治困難診治的患者，初步鎖定多重慢性病、急重難罕症患者，當次診斷的病情如為困難、複雜，當然診察費給付點數就會多一些。

舉例來說，三高、心臟疾病等多重慢性病患者平時到院回診，診療相對單純，即給付一般診察費。若診察時發現病情惡化，需進一步檢查、治療，就適用複雜診察費，劉林義指出，相關配套措施，仍在研議中。

不少國家係以診療時間長短作為診察費高低的標準，劉林義指出，這部分仍有爭議，需要分析大數據。目前初步規畫仍以診療內容為主。最近專家會議討論就會訂出一般、複雜診療費等定義，屆時再與醫界溝通，另提至健保總額會議進行財務評估、協商，共擬會議討論後，才會定案。

醫改會執行長林雅惠表示，為確保醫師獲得較好的薪資待遇、工作環境，健保署應盡快修訂支付標準，並加速醫療法、醫事勞動專章修法，以保障醫師的友善職場及勞動契約，以降低困難科別醫師流失。

此外，每家醫院均有不同財務計畫，計算醫師薪資與業績等基礎也不禁相同，林雅惠指出，各大醫院加薪情形不同，不能一體適用，政府每年調整內、外、婦、兒、急診等弱勢科別點數，而各大醫院也針對困難科別醫師予以調薪，目的在於留住人才，確保醫療服務不中斷。