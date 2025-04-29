護理缺新血 醫界籲推獎學金計畫

護理人力流失，恐導致台灣醫療體系崩壞，台灣五大醫事團體研商對策，台灣醫務管理學會理事長洪子仁呼籲，政府應立即啟動「護理科系獎學金計畫」，目前每年約有一萬名護理科系在學學生，提供每人每年十五萬元獎學金，連續四年支持至畢業，提高投入護理工作的意願。

台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等五大醫事團體代表於四月廿五日曾召開會議，研商對策，希望順利度過護理人力危機。

洪子仁表示，政府應啟動「護理科系獎學金計畫」，提供每名護理學系學生每年十五萬元獎學金，但學生簽約後，必須符合「畢業一年內考取護理師執照」、「執照取得後至少服務臨床四年」等資格，如未能履行者則須返還獎學金。

國內約卅萬名持有證照的護理人員，但實際從事臨床工作僅十九萬人，洪子仁說，「護理科系獎學金計畫」如能順利上路，預計四年內可穩定補充四萬名新血，為醫療基礎注入強心針，估計政府每年編列十五億元，支持護理人力培育，守住醫療最前線。

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅說，衛福部曾針對原住民及離島民眾推動「偏鄉護理菁英計畫」，針對一般生推出「護理菁英計畫」，但招生率不佳，原因在於學校其他科系提供更好的誘因。目前應提高護理師薪資及改善就業環境，讓護理師願意留在職場。