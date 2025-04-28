汽車考照加嚴惹議 公路局：滾動檢討修正

中央社／ 台北28日電

公路局原規劃，6月2日起汽車駕駛考驗新增行人穿越道前未減速禮讓、未確實指差確認的扣分項目，考照者只要沒做到就不及格，卻引發爭議，公路局今天晚間宣布將滾動檢討修正。

公路局日前邀請路權團體召開精進駕照考前中後相關制度意見交流會議。會中簡報指出，規劃從6月2日起汽車駕駛考驗新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認的扣分項目，考照者只要沒做到就不及格。

不過此方案引發路權團體不滿。行人零死亡聯盟發出聲明，指「小客車路口指差確認」並非行人零死亡推動聯盟在會議中所提建議，也未見於各民間團體提出的「聯合建議書」中；會議中也有諸多團體對此新制表示意見，認為公路局在雙方未有共識下，推給民團背書。

對此，交通部公路局今天晚間發布新聞稿表示，會中簡報內容，是針對近10年來駕訓考照制度規劃與執行情形說明，包含部分執行中及研議中方案，目的在於收集多方意見，作為政策制定與修正參考，會議並無要求民間團體背書，若有誤解，特此澄清。

公路局指出，簡報中提及，公路局將規劃新增小型車道路駕駛考驗「未落實指差確認及口誦」扣分項目，旨在養成駕駛人行經行人穿越道前減速慢行、確實注意周邊視野、保障行人安全，並參考日本「指差確認」經驗，配合目前停讓政策經驗進行研議。

公路局表示，目前小型車考照新增「指差確認」僅為內部研議中項目，尚未公告、施行日也僅為預定並非確定，考量外界意見分歧，後續將依據交通實務、國內用路文化及社會共識，持續邀集相關單位進行研商，滾動式檢討修正，以確保新政策更契合實際需要，同時有效提升駕駛人停讓行人習慣，強化整體交通安全。

公路局強調，簡報內容是依媒體現場主動詢問進行說明，並非與會議中討論內容一致，也未要求民團背書。

公路局說，所有推動規劃均將秉持開放態度，廣納各界寶貴建議，提升駕訓考驗品質是為了內化駕駛安全行為、保障行人路權、守護全民交通安全，未來任何新制規劃，將持續透過公開透明程序與社會溝通。

行人 駕照

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