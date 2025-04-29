高鐵首例過站不停 駕駛停職3月 需心理評估

本月十四日高鐵發生通車十八年來首例「過站不停」疏失，列車抵達板橋站後未開車門隨即駛離，十五○名旅客受到影響，駕駛依ＳＯＰ進行尿檢，近日尿檢結果出爐且過關，但必須暫停駕駛勤務三個月、內部受訓二個月，並通過航醫心理素質評估，才能再回到駕駛勤務。

交通部政務次長伍勝園表示，該名駕駛約有三年高鐵駕駛經歷，行事規矩，疑似當下不小心恍神，列車抵達板橋站後，列車長詢問為何沒給開車門「Door Release」燈號，他誤以為是列車長催他開車、該列車是不停靠板橋站班次，隨即將列車駛離板橋站，才發生過站不停的烏龍。

伍勝園指出，近日該名高鐵駕駛尿檢結果出爐，檢查結果正常。經高鐵內部初步調查及檢討後，研擬對該駕駛暫停駕駛勤務三個月，並進行內部受訓二個月。伍勝園說，由於該駕駛事後懊惱不已，考量其面對龐大心理壓力，高鐵也規畫讓該名駕駛在受訓後，接受航醫的心理素質評估，通過後才能回到駕駛工作，若醫師判斷心理上不適合，則將無法回到駕駛勤務。

高鐵公司近期也研擬精進措施，採取有效的改善措施及機制，確保類似案件不再發生，相關精進機制近期內完成程序後定案。