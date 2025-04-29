聯經人文企業獎 童子賢獲特別貢獻獎

由聯經出版主辦的第二屆人文企業獎，首度頒發特別貢獻獎，由和碩董事長童子賢獲獎。他領獎時幽默表示，美國的競爭力未必在白宮，只要哈佛大學等學府延續卓越，美國還是能保有很強的體質和很好的競爭力，回頭看看台灣這片土地，「我也有相同的期待」。

聯經發行人林載爵表示，聯經作為強調人文精神的出版社，希望將人文精神擴展到其他企業。人文企業就是以人為本，不只追求利潤、更要關懷社會、扮演人和社會連結之間的關鍵角色。願景工程基金會董事長陳冲表示，聯經出版社尊重人的價值，本身就是人文企業，也希望鼓勵愈來愈多企業重視人文的價值。

童子賢表示，獲獎企業關懷的人文精神，正是美國總統川普不樂見，「川普好像是外星人」，而地球人的任務就是做他不喜歡做的事。美國還是台灣很重要的盟邦，雖然選出來的領導人「性格不一、風格不一」，只要哈佛、麻省理工學院等有卓越研究的學府，能夠延續他們的卓越，美國還是能夠保持競爭力。

童子賢朗誦鄭愁予詩句「是誰傳下這詩人的行業／黃昏裹掛起一盞燈」，感謝台下獲獎者「點一盞燈留給後面的人」。「有燈的地方就會有人，有燈的地方就會有期待」，他感謝獲獎的人文企業為台灣點燈、讓台灣持續有希望、持續向前行。

第二屆人文企業獎得獎名單：

社會關懷組：唐氏症基金會、台北慈濟醫院、新國民醫院、中華基督教救助協會、鴻海教育基金會、富邦慈善基金會、技嘉教育基金會、台北富邦銀行公益慈善基金會、公勝保險經紀人股份有限公司、彰濱秀傳紀念醫院、芙彤園、佳格食品、台北富邦商業銀行股份有限公司、全家便利商店、根基營造。

藝文推手組：磊山保險經紀人股份有限公司、中國信託商業銀行文教基金會、研揚文教基金會、彰濱秀傳紀念醫院。

教育提升組：普仁青年關懷基金會、冠德玉山教育基金會、惟生醫學文教基金會。

地方發展組：三小文創有限公司。

動物保育組：高雄市野鳥協會。