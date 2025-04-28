藥價改革挺藥品在地生產 健保核價最高30%優惠明年上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，對於國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，最高可至30%。本報資料照片
衛福部健保署最新公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，對於國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，最高可至30%。本報資料照片

為確保藥品及醫療器材合理價，支持新藥在地製造，衛福部健保署最新公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，對於國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，最高可加算至30%，新制將於明年元旦正式上路。

藥界認為，新制上路是健保署以行動加強台灣藥品供應韌性，引導在地產業升級，確保藥品價格合理。

新制相關改革重點共有三項，第一，鼓勵國內藥廠製造創新藥品，於國際上市二年內新藥，或十大國上市滿五年，但屬國內新成分新藥，將比照國內首發新藥優惠核價，鼓勵國產新藥生產，避免受國際局勢影響缺藥。

其次，為鼓勵學名藥或生物相似性藥品及時進入市場，原廠藥逾專利期五年內、首二張取得藥品許可證的國內製造學名藥或生物相似藥，最高給予原廠藥相同價格。

第三、穩定供藥也是重要目標，健保署將給予國內製造藥品優惠藥價，健保核價加算10%，包含採用國產原料藥、安全性試驗獲國際期刊發表增列入仿單、或最早向主管機關為P4專利聲明，且獲准核發藥品許可證的學名藥，符合上述三項條件之一即可，若三項均符合，健保核價最高加算30%。

另，關於必要藥品調整條款，只要同時符合主管機關公告必要藥品、同分組內有國內製造品項及同分組分類未逾三品項等三項條件，當年度藥價不予調整，確保供藥穩定，合理保障藥價；加速新藥納入健保，健保推動平行審查機制和主動收載藥品機制，並鬆綁書面申請文件相關規範。

製藥公會、製藥發展協會與學名藥協會三大本土製藥公協會今表示，台灣進口醫藥品比率相當高，占健保藥費支出達七成以上，面對變幻莫測的國際局勢，台灣需要有支持藥品在地製造、強化本土供應鏈的藥品政策，如今法案公告實施，這是以行動加強台灣藥品供應韌性、以政策引導在地產業升級，並確保藥品價格合理及穩定供應。

主管 保險 健保署

延伸閱讀

加強藥品供應韌性 健保藥價改革115年元旦上路

總統賴清德盼健保分區「各收各管」 洪子仁：困難實屬不少

專家談健保論人計酬4關鍵 建議推獎學金救護理荒

醫師投書刺胳針不應只看錯誤處 洪子仁曝這點更要緊盯

相關新聞

威力彩頭獎連18槓 下期獎金上看4.1億元

威力彩第114034期今晚開獎，第一區中獎號碼為29、17、32、02、14、19，第二區中獎號碼為05號。派彩結果，頭...

藥價改革挺藥品在地生產 健保核價最高30%優惠明年上路

為確保藥品及醫療器材合理價，支持新藥在地製造，衛福部健保署最新公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險...

健保診察費給付重大變革 健保署擬定最新方案出爐

因應醫事人員流失，總統賴清德提出「不同工、不同酬」，醫界、民團呼籲，衛福部健保署應盡速修訂診察費等相關支付標準。衛福部健...

除了醫院...監院也鬧鼠患 環境部推薦千家病媒業者救援

日前傳出台大醫院護理師竟也得協助醫院捕鼠工作，國民黨立委陳菁徽今質詢時要求環境部也應發揮鼠類病媒防治的業務專業，主動幫忙...

台大醫院工會控遭強迫勞動節到班 勞動部：應予放假

台大醫院工會今天控訴，醫院強迫要求全院門診護理師5月1日勞動節到院工作，而且要簽字背書，護理師形同「被自願」放棄應有休假...

國泰航空開航香港-達拉斯 每周4班A350型客機營運

國泰航空宣布香港-達拉斯直航客運服務於4月24日啟航，達拉斯為國泰集團2025年迄今開通的第6個新客運航點，集團旗下國泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。