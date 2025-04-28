藥價改革挺藥品在地生產 健保核價最高30%優惠明年上路

為確保藥品及醫療器材合理價，支持新藥在地製造，衛福部健保署最新公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，對於國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，最高可加算至30%，新制將於明年元旦正式上路。

藥界認為，新制上路是健保署以行動加強台灣藥品供應韌性，引導在地產業升級，確保藥品價格合理。

新制相關改革重點共有三項，第一，鼓勵國內藥廠製造創新藥品，於國際上市二年內新藥，或十大國上市滿五年，但屬國內新成分新藥，將比照國內首發新藥優惠核價，鼓勵國產新藥生產，避免受國際局勢影響缺藥。

其次，為鼓勵學名藥或生物相似性藥品及時進入市場，原廠藥逾專利期五年內、首二張取得藥品許可證的國內製造學名藥或生物相似藥，最高給予原廠藥相同價格。

第三、穩定供藥也是重要目標，健保署將給予國內製造藥品優惠藥價，健保核價加算10%，包含採用國產原料藥、安全性試驗獲國際期刊發表增列入仿單、或最早向主管機關為P4專利聲明，且獲准核發藥品許可證的學名藥，符合上述三項條件之一即可，若三項均符合，健保核價最高加算30%。

另，關於必要藥品調整條款，只要同時符合主管機關公告必要藥品、同分組內有國內製造品項及同分組分類未逾三品項等三項條件，當年度藥價不予調整，確保供藥穩定，合理保障藥價；加速新藥納入健保，健保推動平行審查機制和主動收載藥品機制，並鬆綁書面申請文件相關規範。

製藥公會、製藥發展協會與學名藥協會三大本土製藥公協會今表示，台灣進口醫藥品比率相當高，占健保藥費支出達七成以上，面對變幻莫測的國際局勢，台灣需要有支持藥品在地製造、強化本土供應鏈的藥品政策，如今法案公告實施，這是以行動加強台灣藥品供應韌性、以政策引導在地產業升級，並確保藥品價格合理及穩定供應。