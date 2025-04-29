網傳免洗餐具要收錢 彭啓明稱「應禁抖音」

環境部近期在抖音等社群平台發現，有用戶流傳中央將對免洗餐具收費，以及明年起全國機車排氣定檢通知全面Ｅ化、未定檢將罰款三千五百元並註銷牌照等錯誤資訊，環境部表示，已經鎖定對象，今將到警局備案。環境部長彭啓明建議，政府應全面禁止抖音，避免不實消息認知作戰。

彭啓明說，近期有抖音流傳影片聲稱，餐飲業的免洗餐具都要收費，他表示這是台北市政府針對其轄區內政府機關、公私立學校及市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項餐具至少須收費一元，並非中央的政策。

另也有短影音指出，只要機車逾期未依規定排氣定檢，將直接罰三千五百元及註銷牌照，這些都不是事實，他認為這是集團式散播不實資訊在詆毀政府。

彭啓明說，如果是談論空汙和減塑政策，環境部都可以好好澄清，他建議政府禁止抖音，這是認知作戰。