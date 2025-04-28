健保診察費給付重大變革 健保署擬定最新方案出爐

因應醫事人員流失，總統賴清德提出「不同工、不同酬」，醫界、民團呼籲，衛福部健保署應盡速修訂診察費等相關支付標準。衛福部健保署醫務管理組長劉林義說，健保針對特殊的檢驗檢查、手術等診療項目，原本就是給予不同的給付金額已為「不同工、不同酬」，但診察費目前沒有區分為相同支付標準，如今進行兩次專家會議，初步研擬將區分為一般及複雜診察費。

「以疾病科別區分是否為複雜診察費，其實並不公平。」劉林義指出，各科別都可能會收治困難診治的患者，目前排除以科別及初、複診作為評斷的基礎，並鎖定多重慢性病、急重難罕症患者，以當次診斷的病情、內容是否為困難、複雜，接下來將討論那些項目屬於複雜診察費。

劉林義表示，舉例來說，一名三高、心臟疾病等多重慢性病患者，平時診療都沒問題，支付屬於一般診察費，但若診察時發現病情惡化，需進一步檢查、治療，可能就適用複雜診察費，但相關配套還需研議。

劉林義說，如其他國家於一般及複雜診察費，也能以診療時間長短加以區別，但這部分仍有爭議，還需數據加以分析，因此，初步以診療內容為主，關於複雜診療費經專家會議討論後，還需與醫界溝通，再於健保總額會議進行財務評估、協商，並於共擬會議討論，最後才會定案。

醫改會執行長林雅惠說，每一家醫院有不同的財務計畫，如何計算醫師的薪資與業績基礎也不相同，因此，醫院加薪情形，不一定能一體適用，且醫師薪資計算，還包括投入醫療的時間、技術、壓力、研究等成本，更何況如內、外、婦、兒、急診等弱勢科別於健保給付，幾乎已有每年調整，而醫院針對困難科別再加以調薪，應是為了留住人才，確保醫療服務不中斷。

林雅惠說，為了確保全國醫師都能獲得好的薪資待遇、工作環境，建議健保署應速修訂支付標準，並加速醫療法、醫事勞動專章修法，保障醫師的友善職場及勞動契約，降低醫師流失情形。