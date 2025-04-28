快訊

明後2天飆高溫！熱到這日變天 梅雨季首波鋒面下周報到

高關稅大陸撐不下去？ 美財長：說不定陸方會先打給我

紀錄片回首來時路 安聖惠：創作是一生課題

中央社／ 台北28日電

原住民藝術家安聖惠長年參與國際展會，近年亞太當代藝術三年展、利物浦雙年展等可見她的身影。公視節目「藝術很有事」最新集數回顧20餘年創作歷程，她說，創作是一生的課題。

安聖惠是魯凱族，出生於屏東縣北大武山舊好茶部落，自小在部落習得編織技法，原本從事花藝，花藝作品在1998年參與台北市立美術館「當代原住民藝術展」展出後，她便踏上藝術創作道路，後遷居至台東都蘭，並與藝術家們籌組「意識部落」切磋創作。

「藝術很有事」節目最新集數「安聖惠，翻山越嶺的追尋」中，節目跟隨她翻山越嶺，除了重返屏東霧台、禮納里部落，和台東關山、長濱等，也遠赴紐西蘭拍攝。公視26日於高雄內惟藝術中心舉辦首映會，這也是安聖惠首次看到紀錄片全片，時而發出笑聲、時而感動落淚。

「藝術很有事」製作人徐蘊康今天透過公視表示，安聖惠善用日常或廢棄材料創作大型裝置作品，創作源自於其生命內部朝思暮想的故鄉及母體文化。早在台東鐵花村落成初期，他就注意到安聖惠以漂流木為這個音樂聚落所做的空間設計。

徐蘊康說，後來在不同藝術場館，看到安聖惠以各種媒材創作的多元作品，能量非常強大，5年前與安聖惠接觸表達徵詢拍攝意願，直到去年3月安聖惠於台北松壽廣場公園創作「葉上飄風」，才開啟記錄契機。歷經1年拍攝、製作，終於完成紀錄片。

安聖惠認為，這部紀錄片很真實，也是靈魂大拷問，讓她穿越時空面對自己，看見自己怎麼走過來。她為了求學、理想離開自己的部落，其實，自己對部落文化懂得不多，但「部落的愛有很多在我身上」，回頭看看那個雖然物資匱乏，人與人、人與土地緊密相互依存的關係，對她來說，卻是美好的年代。

安聖惠眾多早期作品於2023年毀於大火，片中她重返現場，百感交集，望著殘骸哽咽說：「這就像生命的殘骸。」而走過世界各國駐村、創作及展覽，安聖惠也領悟到，創作是一生的課題，沒有理由不做自己，要勇敢地做自己。

「安聖惠，翻山越嶺的追尋」現可於「藝術很有事」YouTube頻道及公視+觀看。

公視 台東 紀錄片

延伸閱讀

戰後首代女性藝術家鍾桂英 「玩色、巧師」史博館展出

三清紀錄片明桃園首映 蘇俊賓：發揚台灣信仰文化之美

俄羅斯導演拍紀錄片 控訴俄「愛國教育」洗腦兒童

《造山者－世紀的賭注》台灣半導體改寫世界 80位關鍵人物現身說法

相關新聞

除了醫院...監院也鬧鼠患 環境部推薦千家病媒業者救援

日前傳出台大醫院護理師竟也得協助醫院捕鼠工作，國民黨立委陳菁徽今質詢時要求環境部也應發揮鼠類病媒防治的業務專業，主動幫忙...

台大醫院工會控遭強迫勞動節到班 勞動部：應予放假

台大醫院工會今天控訴，醫院強迫要求全院門診護理師5月1日勞動節到院工作，而且要簽字背書，護理師形同「被自願」放棄應有休假...

國泰航空開航香港-達拉斯 每周4班A350型客機營運

國泰航空宣布香港-達拉斯直航客運服務於4月24日啟航，達拉斯為國泰集團2025年迄今開通的第6個新客運航點，集團旗下國泰...

明後2天轉乾飆高溫周四變天 下周梅雨季首波鋒面報到

明、後2天各地天氣晴朗穩定，高溫可達30度，但周四至周六天氣又轉為不穩定，水氣偏多，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周日至下...

總統賴清德盼健保分區「各收各管」 洪子仁：困難實屬不少

總統賴清德昨參與2025健康台灣全球論壇，提出健保改革，應由健保各分區各自管理自己收到的健保費，「各收各管」。台灣醫務管...

真的好累…每周照顧逾20小時 「三明治族」6招調適身心

全台需要同時照顧年邁長輩及子女的族群「三明治族」，比例將近8成，當家庭與工作兩頭燒，這個族群的心理健康往往成為最容易被忽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。