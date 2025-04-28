消防署攜手國家運科中心 強化消防戰術體能訓練

中央社／ 台北28日電

為推動消防戰術體能訓練科學化，內政部消防署今天和國家運科中心正式簽署合作協議，署長蕭煥章表示，雙方將共同推動「導入運動科學與體能評估技術」等4大重點項目。

消防署今天與行政法人國家運動科學中心正式簽署合作協議，由蕭煥章和國家運科中心執行長黃啓煌代表簽署，教育部體育署長鄭世忠見證，盼攜手推動消防戰術體能訓練科學化，以提升國內消防員的體能素質與救災應變能力。

同時，此次合作不僅是雙方深化交流的重要里程碑；更標誌著台灣消防體能訓練，向專業化與科學化邁進的重要一步。

消防署透過新聞稿表示，消防救援工作不僅依賴專業技術與戰術，更需強健的體能作為後盾。消防署以往與屏東科技大學吳柏翰教授團隊合作「消防戰術體能訓練模式與測驗標準」，並建立「消防戰術體能指導員制度」，為消防員提供更完善的體能訓練指引。

另外，此次與運科中心合作，將結合運動科學專業研究與體能評估技術，進一步深化本土消防戰術體能訓練標準，發展更符合實務需求、因應勤務挑戰的訓練模式，確保消防人員在高壓救災環境中能發揮最佳戰鬥力。

蕭煥章說明，根據本次簽署的合作協議，雙方將以平等互惠、資源共享為原則，並推動4大重點項目。首先，「推動消防體能訓練的科學研究與資源共享，確保訓練標準與實務需求接軌」；其次，「導入運動科學與體能評估技術，精進消防戰術體能的測驗與訓練模式」。

以及，「建立專業培訓與認證機制，提升消防員在高壓環境下的應變與救援能力」；和「持續研究與優化訓練方法，透過科學化數據分析，不斷提升消防員的體能素質」。

蕭煥章指出，現有消防人員共計1萬7732人，未來將以大數據體能資料分析為基礎，制定符合養成教育階段的科學化檢測標準，同時參考國際標準，朝向與國際接軌的體能要求與培訓方向邁進。

他強調，未來將持續深化與運科中心的合作，將科學化訓練技術應用於消防戰術體能訓練，為消防人員提供更完善的學習與成長機會，確保每位消防員在關鍵時刻都能發揮最佳戰力。

消防員 科學 運動

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