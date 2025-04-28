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除了醫院監院也鬧鼠患 環境部推薦千家病媒業者救援

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
環境部長彭啟明。環境部長彭啟明
環境部長彭啟明。環境部長彭啟明

日前傳出台大醫院護理師竟也得協助醫院捕鼠工作，國民黨立委陳菁徽今質詢時要求環境部也應發揮鼠類病媒防治的業務專業，主動幫忙；環境部長彭啟明表示，有掌握監察院今年也鬧老鼠，甚至出現吃文件等情況，因此也把管理的一千多家病媒從業公司推薦給台大醫院，幫助脫離鼠患。

陳菁徽日前在立法院質詢時，引用台大醫院企業工會醫訊指出，護理師如今除了要照顧病患、安撫家屬，竟還得額外「捕鼠」維護環境衛生，嚴重背離其專業職責，引發關注，陳今於衛環委員會質詢時要求環境部，應發揮鼠類病媒防治的業務專業，主動去幫忙台大醫院。

彭啟明證實，清潔公司跟病媒防治兩者不一樣，後者有其專業，並分享像環境部也掌握了監察院今年三月鬧老鼠，甚至老鼠還去吃監察院的文件等情形，因此將把環境部管理的一千多家病媒從業公司主動引薦給台大醫院，助其脫離鼠患。

另外，關於環境部成立百億規模的「綠色成長基金」，官方雖宣稱將重點投資民間如資源循環、科技儲能、碳捕捉再利用等技術，且基金的信託管理計畫，在招標發包的程序也沒有耽擱，不過陳菁徽為此仍質疑，何以基金的專案辦公室遲未掛牌，也沒有開始受理民間的案件? 彭啟明回應，說確實不可能所有基金都賺錢，至於短期內的進度，是今年五月底至六月初將掛牌專案辦公室，並接受民間申請投資。

國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

台大醫院 環境部 陳菁徽

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