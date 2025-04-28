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北市抽驗茶葉、花草茶50件 12%不合格

中央社／ 台北28日電

北市衛生局今天公布114年茶葉及花草茶抽驗結果，共抽驗50件，計6件、占12%不合格，品項包含玫瑰花、薰衣草、蝶豆花、桂花等，其中1件蝶豆花並以自用輸入卻販售，也觸法。

台北市衛生局舉辦例行記者會發布相關茶驗結果，衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁指出，共抽驗茶葉26件、花草茶24件，結果有玫瑰花2件、薰衣草2件、蝶豆花及桂花各1件，分別檢出1項至7項殘留農藥不符合「農藥殘留容許量標準」。

她也說，針對上述不符規定產品，已令販售地點的業者下架，其中玫瑰花、桂花各1件，經追查違規產品來源為外縣市業者，已移請所轄衛生局處理，其餘由台北市衛生局查處，可依「食品安全衛生管理法」規定處新台幣6萬元、2億元以下罰鍰。

此外，林冠蓁說，其中1件蝶豆花用自用方式進口，卻沒有向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入查驗，就直接賣給下游業者，已違反食安法第30條規定，此案將依同法第47條處3萬元罰鍰。

除了茶類，衛生局也發布今年第1季生鮮禽畜肉品（含蛋）抽驗結果，共驗156件，包含檢驗動物用藥多重殘留、乙型受體素類（瘦肉精）及皮蛋與鹹蛋中的重金屬鉛、銅等多項，全數合格。

衛生局並在2月至台北市轄內攤商、流動攤販及餐車執行專案抽驗計畫，共抽驗50件即食食品，包含便當、蛋餅等，檢驗食品中微生物衛生標準，全合格。

北市 抽驗 衛生局

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