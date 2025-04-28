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台大醫院工會控遭強迫勞動節到班 勞動部：應予放假

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台大醫院工會今天控訴，醫院強迫要求全院門診護理師5月1日勞動節到院工作，而且要簽字背書，護理師宛如簽下違法賣身契。勞動部表示，勞動節依法為放假日，當日原本為工作日的勞工應予放假，且工資應照給。圖／聯合報系資料照片
台大醫院工會今天控訴，醫院強迫要求全院門診護理師5月1日勞動節到院工作，而且要簽字背書，護理師宛如簽下違法賣身契。勞動部表示，勞動節依法為放假日，當日原本為工作日的勞工應予放假，且工資應照給。圖／聯合報系資料照片

台大醫院工會今天控訴，醫院強迫要求全院門診護理師5月1日勞動節到院工作，而且要簽字背書，護理師形同「被自願」放棄應有休假權利，宛如簽下違法賣身契。勞動部表示，根據「勞動基準法」明定，勞動節為放假日，當日原本為工作日的勞工應予放假，且工資照給；雇主如果因為營運需要，徵得勞工同意出勤後，要加倍發給工資。

勞動部指出，根據「勞基法」規定，五一勞動節為國定放假日，且各公私立醫療機構中有部分醫事人員、清潔人員等勞工，均有勞基法的適用。又依勞基法第37條規定內政部所訂應放假之紀念日、節日、勞動節，均應予勞工休假。

勞動部表示，雇主如徵得勞工同意於是日出勤，工資應依勞基法第39條規定加倍發給，勞資雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工個人的同意。

勞動部表示，至於勞資雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他工作日實施，仍應確明前開所調移國定假日的休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，且雇主不得減損勞工應有之國定休假日數，始屬適法。

雇主如有違反前開規定的情事，勞工可逕洽事業單位所在地勞工行政主管機關申訴或尋求協處，以維權益。而事業單位就國定假日與工作日對調實施進行協商時，相關口頭詢問或書表的製作，建議使勞工能夠充分表達意見為佳，減少後續爭議的可能。

勞動部 國定假日

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