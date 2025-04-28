明後2天轉乾飆高溫周四變天 下周梅雨季首波鋒面報到

明、後2天各地天氣晴朗穩定，高溫可達30度，但周四至周六天氣又轉為不穩定，水氣偏多，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周日至下周一梅雨季首波鋒面報到，雖結構未達以往既定梅雨鋒面那麼好，北部、東半部仍需注意短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也會有雷陣雨。

黃恩鴻說，明、後2天（29、30日）天氣晴朗穩定，僅東半部及恆春半島有零星降雨，午後西半部山區有零星降雨；周四至周六（5月1日至5月3日）天氣轉為不穩定，水氣偏多，除東半部有短暫降雨外，中部以北、南部山區也有零星降雨，其中以周四（5月1日）降雨機率最高，午後發展也較為明顯。

黃恩鴻表示，周日至下周一（5月4日、5日）梅雨季首波鋒面報到，雖結構尚未達以往既定梅雨鋒面那麼好，通過速度較快，不像典型梅雨鋒面會有徘徊、滯留的情況。

盡管如此，北部、東半部仍需注意短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有雷陣雨。下周一中部地區有局部短暫陣雨或雷雨；另外，後續仍會有其他鋒面一波波陸續影響台灣。

溫度部分，黃恩鴻指出，明、後2天受到東北季風影響，各地將維持晴朗穩定的好天氣，東半部白天氣溫約27、28度，西半部白天高溫可達30度以上，但入夜及清晨溫度略低，北台灣約19、20度，中南部、花東地區22至24度。

周四過後，雖有降雨但降溫不明顯，各地白天溫度仍維持30度以上，夜晚、清晨溫度為22至24度。

黃恩鴻提及，目前菲律賓東方海面近期有熱帶擾動發展，低壓帶內持續有系統消長，並有機會生成熱帶性低氣壓，其中熱帶擾動99W不排除增強為熱帶性低氣壓的可能，但「機率不高」，且後續位置與後續路徑都還有很大的變化，氣象署會持續關注。