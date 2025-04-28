十大綠色照顧典範獎徵選 表揚優良農團農村社區

中央社／ 台北28日電

農業部推動農村高齡照顧，結合農會等農民團體組織，5年來，健康諮詢服務人次破百萬。農業部今年繼續辦理農村照顧全國優良典範徵選，將表揚深耕農村高齡照顧的團體。

農業部今天發布新聞稿，宣布「第四屆全國十大綠色照顧優良典範獎」即日起至6月20日受理報名。

農業部表示，這屆擴大表揚範圍，透過盤整綠色照顧多元化服務推動績效，遴選出全國優良的農民團體與農村社區典範獎項，獲選為十大綠色照顧優良農民團體典範及農村社區典範者，頒發獎金新台幣5萬元，歡迎從事農村高齡照顧服務的團體，踴躍報名參選。

農業部指出，農漁村人口結構更長期以高齡為主，依據2018年第6次全國農業會議結論幸福主軸決議，對接長照政策，農業部自2020年起，結合農會等農民團體及相關組織，善用農村熟齡人力，利用農業多功能特性，推動「綠色照顧政策」及相關計畫，透過農業資源與綠色元素發展創新服務，輔導農漁村推動高齡者身心健康照顧。

農業部統計，目前已年輔導137家農（漁）會開設246個綠色照顧班，5年內累計辦理多元學習課程及健康共餐服務超過2萬5000場、健康諮詢服務人次破百萬。

另外，農業部自2022年起，推動農村社區綠色照顧計畫，已輔導223個農村社區參與，3年內累計投入社區共餐服務1萬1672人次、開設1萬9094堂綠療育課程與多處高齡友善場域改善設施，提升農村高齡照顧服務品質。

今年獎項評選對象分為農民團體組與農村社區組，自112至113年度執行綠色照顧服務的農民團體（含農會、漁會、合作社、產銷班）與依法立案的農村社區發展協會或其他依法設立、非以營利為目的的公益性社會團體皆有報名資格。

報名後將分別進行初審與複審，獲獎名單預計於9月公布，並於11月辦理頒獎典禮，公開表揚農民團體與農村社區獎項各頒發20名。

綠色 農業部 農民

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